Tras nueve muertes ligadas al narco, el Gobierno moviliza policías y militares

Seguridad
Redacción Central
Publicado el 04/08/2026 a las 8h07
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En menos de cinco días en Bolivia hubo nueve muertes ligadas al narcotráfico en los municipios cruceños de San Matías, Yapacaní, San Ignacio de Velasco y Santa Cruz,   entre ellas la ejecución de un subteniente de Policía.

El hecho encendió la alarma en el Gobierno que desde el fin de semana movilizó policías y militares en San Matías y atribuyó la violencia y las muertes a una pugna entre dos bandas de narcotraficantes de Brasil que pretenden controlar un corredor para sacar droga del país.

Se trata de  el Comando Vermelho (CV) y el Primer Comando de la Capital (PCC), bandas de narcotraficantes brasileñas que buscan controlar la distribución y venta de cocaína.

Plan de seguridad

Marco Antonio Oviedo, ministro de Gobierno, aseguró que no permitirá que estos clanes se establezcan ni operen en territorio boliviano.

En tanto, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA), Víctor Hugo Balderrama, dijo que la presencia de militares en las fronteras, como en el caso de San Matías, es permanente y no constituye una militarización. El ministro Oviedo aseguró que la agentes de la Policía Boliviana serán desplegados en Brasil y que agentes de la Policía Federal brasileña operarán en Bolivia para fortalecer el flujo permanente de inteligencia e información entre ambos países.

“Las próximas semanas, estamos lanzando un plan que se va a denominar Fronteras Seguras. Vamos a empezar precisamente con el Brasil, instalando mecanismos de control y de presión al delito en fronteras como Cobija, Guayaramerín, San Matías, Puerto Suárez, que son puntos por los cuales sale la droga, ingresan los malhechores, y vamos a hacer unos actos conjuntos entre la Policía Boliviana y la Policía Brasilera”, informó.

Un  aprehendido

La Policía confirmó ayer la aprehensión de Luis Andrés C. A., presunto implicado en el crimen del subteniente .

El sospechoso fue encontrado en inmediaciones de Ascensión de la Frontera mostrando una actitud sospechosa y portando una funda para arma de fuego en la cintura. Pese a que no logró justificar su presencia en la zona y admitió ante los investigadores que conocía a los autores del ataque, el detenido se negó a revelar sus identidades, por lo que fue remitido al Ministerio Público

En tanto, la Policía intensifican la búsqueda de Adán L. O. B., alias “El Grillo”, señalado como el principal cabecilla del ataque y ubicado entre los delincuentes más buscados por Bolivia y Brasil.

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz , David Gómez, confirmó la hipótesis de que la ola de violencia que afecta a varias localidades del departamento responde a una pugna entre las organizaciones criminales brasileñas.

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