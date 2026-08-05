Apagón en la cárcel de Palmasola genera máxima alerta policial

Seguridad
Unitel y Los Tiempos
Publicado el 05/08/2026 a las 7h21
ESCUCHA LA NOTICIA

Un apagón registrado la madrugada de este miércoles en la cárcel de Palmasola activó un fuerte operativo policial en los alrededores del penal, ubicado en la zona sur de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

En las redes sociales circula un video en el que se observa una soga que sale del muro interno del recinto penitenciario hacia la calle, lo que generó la presunción de una supuesta fuga de reos. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición las autoridades no confirmaron de manera oficial ningún hecho de este tipo.

El corte de energía provocó un intenso movimiento de patrullas y efectivos policiales en el perímetro del penal.

Se espera que en las próximas horas el Ministerio de Gobierno o la Policía brinden un informe oficial sobre lo ocurrido al interior de Palmasola.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Apagón en la cárcel de Palmasola genera máxima alerta policial
2
Aprehenden a tres policías por fuga en Palmasola
3
Irán y Omán avanzan hacia un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz
4
Aramayo: los cambios son para “hacer más eficiente” al Estado
5
Los gobernadores y el presidente Paz debaten condiciones del pacto fiscal

Lo más compartido

1
Trump se revuelve contra Irán y le da una “última oportunidad” para firmar un acuerdo
2
Policía interviene propiedad en Las Petas donde presuntamente se refugiaban extranjeros tras crímenes en frontera
3
Fugan dos brasileños de Palmasola: uno procesado por asesinato y otro por tráfico de armas
4
Paz cambia titulares en Presidencia y Cancillería y elimina dos Ministerios
5
Pofoma rescata a un quirquincho andino tras sufrir el ataque de perros en Cochabamba

Más en Seguridad

05/08/2026
Fugan dos brasileños de Palmasola: uno procesado por asesinato y otro por tráfico de armas
Dos ciudadanos brasileños privados de libertad escaparon la madrugada de este miércoles de la cárcel de Palmasola, en un hecho ocurrido tras un corte de...
Ver más
05/08/2026
Asesinan a balazos a un extranjero en la avenida Busch de Santa Cruz de la Sierra
Un extranjero fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles 5 de agosto en el barrio El Carmen, ubicado en la zona de la avenida Busch y tercer anillo...
Ver más
Tras confirmarse la fuga de dos privados de libertad, la Policía inició una investigación y cerca al mediodía de este miércoles se reportó que tres uniformados fueron aprehendidos por la...
Ver más
05/08/2026
Aprehenden a tres policías por fuga en Palmasola
Al promediar el mediodía de este miércoles, se registró un nuevo asesinato a balazos en la capital cruceña. El hecho ocurrió en la avenida Busch y tercer anillo. Cámaras de seguridad cercanas...
Ver más
05/08/2026
Revelan el video del vehículo de los sicarios en Santa Cruz
Ayer, mientras la Policía desplegaba a sus unidades de élite en la frontera con Brasil (San Matías) y allanaba propiedades en Las Petas en busca de sicarios, desde Puerto Suárez reportaban el...
Ver más
05/08/2026
La Policía busca sicarios en frontera con Brasil e interviene en Las Petas
En menos de cinco días en Bolivia hubo nueve muertes ligadas al narcotráfico en los municipios cruceños de San Matías, Yapacaní, San Ignacio de Velasco y Santa Cruz,   entre ellas la ejecución de un...
Ver más
04/08/2026
Tras nueve muertes ligadas al narco, el Gobierno moviliza policías y militares
En Portada
05/08/2026 Seguridad
Aprehenden a tres policías por fuga en Palmasola
Tras confirmarse la fuga de dos privados de libertad, la Policía inició una investigación y cerca al mediodía de este miércoles se reportó que tres uniformados...
vista
05/08/2026 Seguridad
Asesinan a balazos a un extranjero en la avenida Busch de Santa Cruz de la Sierra
Un extranjero fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles 5 de agosto en el barrio El Carmen, ubicado en la zona de la avenida Busch y tercer anillo...
vista
05/08/2026 País
Segundo acuerdo sobre el 50/50: premiar a gobernaciones y alcaldías que buscan recursos, pagar deudas y estabilizar cuentas
Las gobernaciones y municipios que hacen esfuerzos por buscar recursos financieros para sus proyectos de desarrollo regional y local, que buscan pagar sus...
vista
05/08/2026 País
Primer acuerdo sobre el 50/50: las regiones no pagarán bono de vacunación ni prediarios
El primer consenso logrado sobre la redistribución de recursos y responsabilidades denominada como 50/50 entre el nivel central de Gobierno y las gobernaciones...
vista
05/08/2026 Seguridad
Fugan dos brasileños de Palmasola: uno procesado por asesinato y otro por tráfico de armas
Dos ciudadanos brasileños privados de libertad escaparon la madrugada de este miércoles de la cárcel de Palmasola, en un hecho ocurrido tras un corte de...
vista
05/08/2026 Seguridad
Apagón en la cárcel de Palmasola genera máxima alerta policial
Un apagón registrado la madrugada de este miércoles en la cárcel de Palmasola activó un fuerte operativo policial en los alrededores del penal, ubicado en la...
vista
Actualidad
Al promediar el mediodía de este miércoles, se registró un nuevo asesinato a balazos en la capital cruceña. El hecho...
Ver más
05/08/2026 Seguridad
Revelan el video del vehículo de los sicarios en Santa Cruz
Tras confirmarse la fuga de dos privados de libertad, la Policía inició una investigación y cerca al mediodía de este...
Ver más
05/08/2026 Seguridad
Aprehenden a tres policías por fuga en Palmasola
Un extranjero fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles 5 de agosto en el barrio El Carmen, ubicado en la zona...
Ver más
05/08/2026 Seguridad
Asesinan a balazos a un extranjero en la avenida Busch de Santa Cruz de la Sierra
Las gobernaciones y municipios que hacen esfuerzos por buscar recursos financieros para sus proyectos de desarrollo...
Ver más
05/08/2026 País
Segundo acuerdo sobre el 50/50: premiar a gobernaciones y alcaldías que buscan recursos, pagar deudas y estabilizar cuentas
Deportes
Hoy a las 13:00 horas en el coliseo José Casto Méndez, de la Coronilla, de Cochabamba, con el partido que sostendrán...
Ver más
05/08/2026 Multideportivo
Todo está listo para la Copa Sudamericana de Voleibol en el coliseo de la Coronilla
Catorce de los 16 clubes de la División Profesional del fútbol boliviano se reforzaron con más de 60 jugadores para el...
Ver más
04/08/2026 Fútbol
Torneo: 14 clubes de la División Profesional del fútbol boliviano se reforzaron para la recta final
Always Ready venció ayer por 1-0 a Bolívar en un partido de bajo nivel en el que los dos equipos se acordaron de...
Ver más
03/08/2026 Fútbol
Always Ready supera a Bolívar y se mantiene como líder del torneo de la División Profesional
Del 5 al 9 de este mes Cochabamba hará historia. Por primera vez una ciudad boliviana será sede de la Copa Sudamericana...
Ver más
03/08/2026 Fútbol
Cochabamba palpita con la Copa Sudamericana de Voleibol
Tendencias
Apartir del 1 de agosto de 2026, varios modelos de televisores dejarán de tener acceso a la aplicación nativa de...
Ver más
31/07/2026 Tecnología
Conozca la lista de televisores que se quedarán sin Netflix a partir de agosto
Doble Click
La Feria Internacional del Libro de La Paz será el escenario de la presentación de Pétalos de piedra, el nuevo libro de...
Ver más
05/08/2026 Cultura
La escritora argentina Gisela Heffes llega a la Feria Internacional del Libro de La Paz
La sexta versión del curso-taller “Formando escritores” dio comienzo a las actividades de la 19ª Feria Internacional...
Ver más
05/08/2026 Cultura
El curso-taller “Formando escritores” abre las actividades de la FILC 2026
El Odiseo de su película no es un embaucador. Es un hombre que vive entre las ruinas creadas por embaucadores. Nosotros...
Ver más
05/08/2026 Cine
El caballo de Troya de Christopher Nolan
Con la consigna “El cine como espejo y encuentro. Más preguntas que respuestas” se llevó adelante la primera edición de...
Ver más
04/08/2026 Cultura
El “Salar Filme Festival” se luce en su primera versión