Apagón en la cárcel de Palmasola genera máxima alerta policial

Un apagón registrado la madrugada de este miércoles en la cárcel de Palmasola activó un fuerte operativo policial en los alrededores del penal, ubicado en la zona sur de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

En las redes sociales circula un video en el que se observa una soga que sale del muro interno del recinto penitenciario hacia la calle, lo que generó la presunción de una supuesta fuga de reos. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición las autoridades no confirmaron de manera oficial ningún hecho de este tipo.

El corte de energía provocó un intenso movimiento de patrullas y efectivos policiales en el perímetro del penal.

Se espera que en las próximas horas el Ministerio de Gobierno o la Policía brinden un informe oficial sobre lo ocurrido al interior de Palmasola.