Aprehenden a tres policías por fuga en Palmasola

Tras confirmarse la fuga de dos privados de libertad, la Policía inició una investigación y cerca al mediodía de este miércoles se reportó que tres uniformados fueron aprehendidos por la investigación.

Los prófugos fueron identificados como Álex Heleno Da Silva, procesado por el delito de asesinato, y Junior Da Silva Fernando, investigado por tráfico de armas, ambos de nacionalidad brasileña.

La fuga se registró la madrugada de esta jornada, tras reportarse un apagón en el penal de máxima seguridad de Santa Cruz.

De los uniformados aprehendidos dos son sargentos. Todos han sido trasladados a dependencias policiales para que presten su declaración informativa.

La investigación trata de establecer si los dos prófugos contaron con ayuda de la Policía para escapar de Palmasola.

El gobernador de Palmasola, Juan Carlos Corrales, señaló que los prófugos usaron una herramienta para cortar el enmallado del PC-6, lograron violentar dos candados de seguridad de la torreta número 6 desde donde habría descendido al exterior con una soga.