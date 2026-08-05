La Policía busca sicarios en frontera con Brasil e interviene en Las Petas

Ayer, mientras la Policía desplegaba a sus unidades de élite en la frontera con Brasil (San Matías) y allanaba propiedades en Las Petas en busca de sicarios, desde Puerto Suárez reportaban el hallazgo de un muerto por un disparo en la cabeza.

La Policía realiza un despliegue de efectivos luego de nueve asesinatos en Santa Cruz, la mayoría en San Matías, incluida la de un subteniente que investigaba los crímenes.

Hasta ayer, las fuerzas de seguridad tenían aprehendidos a dos sospechosos de los crímenes.

Operativo

El contingente de unidades especiales de la Policía llegó ayer a la zona fronteriza entre San Ignacio de Velasco y San Matías para reforzar los operativos de búsqueda de presuntos sicarios y personas vinculadas al crimen organizado.

El subcomandante departamental de la Policía de Santa Cruz, Juan Carlos Rebollo, informó que más de 200 efectivos fueron desplegados en dos grupos para ejecutar rastrillajes sostenidos y establecer puntos de control en comunidades como Ascensión de la Frontera y Petas.

Los operativos policiales se intensificaron ayer en la zona de Las Petas, en el municipio de San Matías.

Durante las requisas realizadas en varias haciendas de Las Petas, los uniformados encontraron dos placas de vehículos con registro brasileño, las cuales fueron secuestradas para su análisis dentro de la investigación.

“Se despliegan policías especializados para dar cumplimiento al Plan de Operaciones Halcón, que va a consistir en patrullajes sostenidos y dispositivos estacionarios de control. Incluso son más de 200 efectivos que se van a desplazar en toda esa área”, dijo Rebollo.

El Gobierno sostuvo que la ola de violencia se debe a la disputa territorial entre las organizaciones criminales brasileñas Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho.

Otro muerto

El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado la mañana de ayer cerca de la bahía del municipio de Puerto Suárez (Santa Cruz), una zona fronteriza con Brasil que en los últimos días registra una escalada de violencia. El hallazgo fue reportado por vecinos, quienes alertaron a la Policía para que realice el levantamiento legal del cadáver e inicie las investigaciones.

La víctima sería un ciudadano de nacionalidad brasileña de entre 30 y 35 años. Sin embargo, las autoridades aún trabajan en la confirmación de su identidad y no emitieron un informe oficial sobre las circunstancias del hecho.

En tanto, la Policía aprehendió a un segundo sospechoso por el asesinato del teniente Yerson Salazar Aliendres.

El sujeto, identificado como Ángel L.E., fue trasladado a dependencias de la Felcc donde prestó declaración ante el fiscal Alejandro Pajari, informó El Deber.