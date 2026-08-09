Dos atracos contra surtidores de Santa Cruz movilizan a la Policía

Un segundo atraco en un surtido de la ciudad de Santa Cruz, ubicado en la zona del kilómetro 8, de la Doble Vía a La Guardia, ocurrido la madrugada de este domingo movilizó a grupos de élite de la Policía, según un reporte de prensa.

Este hecho se produjo una hora después del primer atraco reportado en un surtidor de la avenida Mutualista, entre tercer y cuarto anillo de la capital cruceña.

Según el testimonio de la víctima del segundo surtidor, se trataría de los mismos antisociales que robaron en zona de la Mutualista.

El modus operandi aparentemente es el mismo debido a que los delincuentes llegaron a ambos surtidores a bordo de una motocicleta negra.

Pero, además, dieron el golpe de la misma forma. Uno de los sujetos baja y encañona al cajero para sustraer el dinero. Una vez cometido el hecho, el antisocial que queda en la motocicleta la enciende y se dan a la fuga.

Por el acento de los antisociales se presumen que son colombianos, denunciaron las víctimas.

Ante estos hechos de inseguridad, la Policía ha desplegado a agentes de élite en distintos puntos de la ciudad para capturar a los delincuentes.

Se aguarda el informe oficial por parte de la fuerza del orden respecto a estos hechos que marcaron la madrugada de este domingo en dos surtidores de la capital cruceña.