La Fiscalía activa investigación por biocidio de un jaguar en Guayaramerín

Seguridad
Redacción Central
Publicado el 09/08/2026 a las 17h52
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El Fiscal Departamental de Beni, Alexander Mendoza Santeyana, informó que el Ministerio Público investiga un hecho de biocidio y porte o portación ilícita de armas, registrado en la ciudad de Guayaramerín, donde un ejemplar de jaguar, especie amenazada y protegida por ley, fue encontrado muerto, decapitado, desollado y mutilado. Se tiene a una persona arrestada y el caso se encuentra en etapa preliminar.

“El Ministerio Público, en coordinación con la Policía Forestal y de Protección al Medio Ambiente (Pofoma), desarrolla los actos investigativos correspondientes para esclarecer este hecho y establecer la participación y responsabilidad de las personas involucradas. Entre los principales elementos colectados se encuentran el informe de inicio de investigación de Pofoma, material audiovisual y muestreo fotográfico, el acta de secuestro y recuperación de partes del animal, el acta de registro del lugar del hecho, además de la resolución y orden de aprehensión fiscal, por la gravedad del hecho y los elementos colectados, el Ministerio Público solicitará la detención preventiva del imputado", dijo Mendoza.

El Fiscal de Materia asignado al caso, Elmer Danilo Aguilar Gamarra, informó que el hecho se registró el 8 de agosto de 2026, aproximadamente a horas 12:00, en el barrio San Francisco de la ciudad de Guayaramerín, donde, a través del monitoreo de redes sociales, medios audiovisuales de mensajería y un informe policial de intervención preventiva de Pofoma, se tomó conocimiento de la muerte violenta y decapitación de un ejemplar de jaguar (Panthera onca). Se constituyeron en el lugar y observaron imágenes en las que se evidenciaría a un ciudadano manipulando un arma de fuego y realizando disparos contra el jaguar, para posteriormente proceder a su desmembramiento.

Durante las investigaciones, se logró recuperar la piel y las patas del animal, que se encontraban en poder de una ciudadana

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