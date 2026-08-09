Policía Federal de Brasil: Bolivia antes facilitaba la operación de facciones criminales, “hoy está cambiando”

La Policía Federal de Brasil percibe un cambio en la política de seguridad de Bolivia frente a las organizaciones criminales que operan en la frontera. Un comandante de esa institución afirmó que, a diferencia de años anteriores, actualmente existe una mayor coordinación con las autoridades bolivianas para combatir el narcotráfico y otros delitos transfronterizos.

La declaración fue realizada a un reportaje del medio digital brasileño FeMMedia, tras la incautación de cuatro toneladas de marihuana procedentes de Bolivia, que eran transportadas ocultas en tubos.

El medio consultó al comandante de la Policía Federal brasileña acantonada en Guajará-Mirim sobre las razones por las que integrantes de facciones criminales de Brasil buscan establecerse, permanecer o esconderse en territorio boliviano.

“Hasta hace poco, Bolivia tenía una política de seguridad pública que facilitaba, o mejor dicho, no reprimía ciertas prácticas delictivas en el país. Actualmente esto ha cambiado”, afirmó el jefe policial.

El comandante recordó que Brasil mantiene acuerdos de cooperación con la Policía Boliviana y señaló que, en años anteriores, integrantes de organizaciones criminales aprovechaban las condiciones existentes en la frontera para intentar adquirir droga en Bolivia y posteriormente trasladarla hacia Brasil.

Según explicó, incluso existían personas que facilitaban el cruce de la frontera a integrantes de estas organizaciones. “Hoy esta realidad está cambiando y las cosas se coordinan mejor allí”, afirmó.

Sin embargo, advirtió que los antecedentes y las características de la frontera mantienen a Bolivia como un importante punto de abastecimiento de drogas para las organizaciones criminales brasileñas.

El reportaje se trasladó hasta Guajará-Mirim, ciudad brasileña ubicada frente a Guayaramerín, en Bolivia, para mostrar el trabajo de las fuerzas de seguridad en la frontera. Durante un patrullaje fluvial, la Policía Militar brasileña expuso parte de las acciones de control contra el narcotráfico y otros delitos transfronterizos.

En Guayaramerín, el equipo periodístico también registró vehículos y mercancías que, según el reporte, estarían vinculados con actividades ilícitas. Entre ellos, observó un automóvil sin placas cuyo valor fue estimado en unos 300.000 reales brasileños y que, de acuerdo con la información recogida, podría haber sido robado en Brasil y trasladado posteriormente a Bolivia.

El reportaje también mostró puntos utilizados para el cruce irregular de mercancías, donde se observaron garrafas preparadas para ser transportadas y recipientes destinados al traslado de combustible, elementos que fueron señalados como indicios de actividades de contrabando.

En otro sector de cruce ilegal, la Policía Federal brasileña identificó una motocicleta reportada como robada en Brasil. El dispositivo de rastreo permitió establecer que el vehículo se encontraba en territorio boliviano.

“Lo que están viendo aquí es Bolivia, y el dispositivo de rastreo indicaba que la motocicleta se encontraba en este lugar”, explicó el reportero durante el recorrido.

Las autoridades brasileñas consideran que existen numerosos pasos irregulares en el lado boliviano de la frontera, utilizados para trasladar mercancías ilícitas hacia puntos próximos al territorio brasileño.

El recorrido expuso así la complejidad del control fronterizo y los desafíos que enfrentan ambos países para contener el narcotráfico, el contrabando y otras actividades de organizaciones criminales que aprovechan los pasos no habilitados entre Bolivia y Brasil.