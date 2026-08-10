Aparece sujeto acusado de reclutar bolivianos para Rusia: "Fueron voluntariamente y sabían a qué iban"

Amador Méndez Arancibia, señalado como el reclutador de bolivianos que fueron enviados a la guerra en Rusia, habló desde la clandestinidad y aseguró ser inocente.

También pidió la liberación de sus familiares que fueron aprehendidos en el marco de la investigación, que se desarrolla en Santa Cruz.

A través de un video difundido en redes sociales, Méndez, de 69 años, negó las acusaciones de tráfico de personas y dijo ser inocente y aseguró que aquellos bolivianos que fueron a la guerra sabían cuál iba a ser el trabajo que debían realizar en la guerra.

"Yo estoy muy avergonzado de todas estas cosas. Yo en ninguna parte voy a aceptar gente, ellos me me preguntaron a mí, me buscaron a mí para que yo le consiga, pero ellos voluntariamente, sabiendo todo, firmaron ese contrato", dijo a través del video publicado en Radar de Noticias.

"Voy a cumplir 70 años, y quiero decir toda la verdad para que no sigan amedrentando a gente inocente totalmente que no tienen nada que ver en este asunto", expresó el hombre que anticipó que dará una entrevista amplia para decir su verdad.