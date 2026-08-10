Aprehenden a exdirectora jurídica de YPFB por el caso de la gasolina

La exdirectora jurídica de YPFB Corporación, Daniela Durán, fue aprehendida y trasladada este lunes hasta dependencias de la Dirección de Lucha Contra la Corrupción (Delcc) en Santa Cruz de la Sierra.

De acuerdo con la información preliminar, se prevé que en el transcurso de la mañana la exfuncionaria sería trasladada a la ciudad de La Paz.

Durán es investigada dentro del proceso relacionado con la "gasolina desestabilizada", un escándalo de corrupción que se habría dado en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

En este caso también se investiga a otras exautoridades como Mauricio Medinaceli, que estuvo al frente del Ministerio de Hidrocarburos.