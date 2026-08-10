Beni: Ministerio Público investiga la muerte de un adolescente en Baures

El Fiscal Departamental de Beni, Alexander Mendoza Santeyana, informó que el Ministerio Público investiga un hecho de Lesión Seguida de Muerte, registrado en el municipio de Baures, donde perdió la vida un adolescente de 16 años. De acuerdo con los antecedentes, la víctima fue trasladada hasta el hospital de esa localidad, donde llegó sin signos vitales.

“El caso se encuentra en etapa preliminar y se desarrollan los actos investigativos correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo el hecho y determinar las responsabilidades que correspondan. Entre los elementos colectados se encuentran el acta de denuncia verbal, informes psicológicos de testigos menores de edad, el acta de registro del lugar del hecho y la autopsia médico-legal.

Como dato preliminar, se tiene que la médico forense estableció traumatismo encéfalo craneano (TEC) cerrado edematizado y broncoaspiración, encontrándose pendiente el informe escrito de la autopsia”, dijo Mendoza.

La Fiscal de Materia asignada al caso, Jenny Huayhuasi Catari, informó que el hecho se registró el 8 de agosto de 2026, aproximadamente, a horas 00:30, en el Estadio Diomedes Carageorge de Baures, donde el adolescente habría participado en una pelea con un hombre de 24 años, quien presuntamente le habría propinado golpes y patadas en la cabeza.

Posteriormente, la víctima fue trasladada hasta el hospital municipal, donde llegó sin signos vitales. La denuncia fue presentada ante la Policía de Baures por el hermano del adolescente.