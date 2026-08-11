Barrio Lindo: Dueños cuidan restos de mercancía y autoridades analizan alivio

Seguridad
Redacción Central
Publicado el 11/08/2026 a las 8h10
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Los comerciantes de la feria Barrio Lindo, en Santa Cruz, mantiene vigilia alrededor del predio afectado por un incendio para proteger lo poco que quedó tras el incendio.

“La vigilia es permanente, nos hemos organizado por pasillo en turnos de ocho horas para resguardar la mercadería y evitar robos”, dijo un vendedor citado por Red Uno.

Durante el incendio y posteriormente, los vendedores denunciaron que hubo robos en el sector, por ello decidieron implementar un sistema de vigilancia constante. No permiten el ingreso de cualquier persona, solo pueden llegar al área afectada los rescatistas o los comerciantes.

Las instituciones departamentales anunciaron que a partir de hoy coordinarán una reubicación temporal para los afectados; mientras que anuncian brigadas junto a la Policía y la municipalidad para resguardar el sector y ayudar a rescatar lo que se pueda.

En tanto, la Fiscalía departamental de Santa Cruz anunció que investiga el incendio los presuntos delitos de incendio y otro que se mantiene en reserva.

Ayuda

Pasado el mediodía de este lunes, los ministros de Obras Públicas, Mauricio Zamora, y de Economía, José Gabriel Espinoza, llegaron junto al alcalde cruceño Manuel ‘Mamén’ Saavedra, hasta la Feria Barrio Lindo para reunirse con los dirigentes de los comerciantes afectados por el incendio ocurrido el jueves, 6 de agosto, según reporte de El Deber.

Ventas

El alcalde Saavedra indicó que la infraestructura afectada es “parte de Santa Cruz” y por lo tanto harán lo posible para que esta situación sea más llevadera.

“Sabemos que ustedes (los comerciantes) necesitan trabajar y queremos que trabajen, pero sin que corran peligro. He escuchado que hay personas que quieren ingresar (a la Feria de Barrio Lindo), pero aún eso es imposible”, manifestó Saavedra en un primer contacto con los comerciantes.

El burgomaestre manifestó que aún hay 70 toneladas de fierro en el edificio afectado, “que pueden caerse en cualquier momento” porque las estructuras que lo sostienen no son confiables y esto pondría en riesgo la vida de los gremiales.

Hasta entonces, los afectados podrán vender sus productos, los miércoles y sábados, en el estacionamiento.

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