Bus que iba a trasladar a la delegación de Sao Paulo es detenido con marihuana

Un bus que debía trasladar a la delegación del club brasileño Sao Paulo durante su permanencia en Bolivia fue detenido por efectivos de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar), quienes encontraron 86,55 kilos de marihuana ocultos en un compartimiento de la cabina del conductor, en la zona de Locotal, en el trópico de Cochabamba.

El motorizado debía llegar a Santa Cruz para prestar el servicio de transporte a los jugadores desde el aeropuerto hasta el hotel y, posteriormente, trasladarlos nuevamente al aeropuerto, desde donde la delegación tenía previsto viajar a La Paz para enfrentar a Bolívar por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Durante la requisa, los efectivos encontraron cuatro bolsas de yute ocultas en un compartimiento de la cabina del conductor. En su interior había varios paquetes tipo ladrillo que contenían una sustancia sospechosa.

Tras la prueba de campo, se confirmó que la sustancia era marihuana, con un peso de 86,55 kilos. Por este hecho, dos conductores y un ayudante fueron aprehendidos y trasladados a dependencias de Umopar en Chimoré.

El comandante nacional de Umopar, Richard Pacheco, informó que el caso es investigado por el delito de tráfico de sustancias controladas y que las pesquisas buscan establecer si existen otras personas involucradas.

El hallazgo se produjo a horas del partido entre Bolívar y São Paulo, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, previsto para este martes en el estadio Hernando Siles de La Paz.

En el mismo operativo de control realizado en Locotal, efectivos de Umopar encontraron otros 110 kilos de marihuana en un segundo bus que se dirigía hacia Santa Cruz. Por este hecho fueron aprehendidos sus dos conductores, quienes también fueron trasladados a dependencias policiales.

En total, cinco personas fueron aprehendidas y los dos buses quedaron retenidos mientras continúan las investigaciones.