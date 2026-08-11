Laura Rojas deja Palmasola y afrontará en libertad el caso “Maletas”

La exdiputada Laura Rojas dejó Palmasola y fue trasladada hasta la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, donde se presentó para cumplir con la medida de arraigo dispuesta por la justicia dentro de la investigación del denominado caso “Maletas”.

De acuerdo con la nueva determinación judicial, Rojas deberá cumplir detención domiciliaria sin escolta, pagar una fianza de Bs 50.000 y someterse al arraigo. La medida fue confirmada por el comandante departamental de la Policía, David Gómez.

Desde enero, la exautoridad solicitaba la modificación de las medidas cautelares que pesaban en su contra. Su pedido fue considerado el pasado 3 de agosto, cuando la justicia determinó que podía defenderse en libertad, bajo el cumplimiento de las nuevas medidas cautelares.

Rojas fue detenida el 26 de enero de 2026, luego de prestar declaraciones dentro de la investigación por el caso “Maletas”. Posteriormente, fue vinculada al proceso tras la difusión de imágenes de cámaras de seguridad del Aeropuerto Internacional de Viru Viru.

La exdiputada es investigada por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación.

Con la nueva determinación judicial, Laura Rojas continuará el proceso en libertad, mientras la investigación avanza y deberá cumplir las medidas cautelares establecidas por la justicia.