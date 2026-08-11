Laura Rojas es llevada a la Fiscalía para el trámite de arraigo para salir de Palmasola

La exdiputada Laura Rojas, investigada por el denominado caso maletas, fue trasladada este martes con fuertes medidas de seguridad y rodeada de una gran cantidad de periodistas a la Fiscalía de Santa Cruz para cumplir con su registro en el sistema de arraigo.

El trámite se realiza antes de que abandone el penal de Palmasola, salida que está prevista para el miércoles o jueves de esta semana, anunciaron las autoridades vinculadas con el caso, según un reporte de Unitel.

Rojas fue beneficiada con detención domiciliaria en una reciente audiencia. Un juez dispuso que cumpla la medida sin custodia policial, además fijó una fianza de Bs 50.000 y la prohibición de salida del país.

En el denominado caso maletas se investiga el presunto ingreso de droga al país mediante un vuelo chárter que arribó al aeropuerto de Viru Viru proveniente de Estados Unidos el 29 de noviembre de 2025, sin pasar los controles aduaneros.

Según las pesquisas, Rojas usó un pasaporte diplomático vencido para evadir la fiscalización.

Con la fianza y el arraigo, la exlegisladora podrá dejar la cárcel y continuar su defensa en este proceso en su domicilio mientras avanza la investigación.