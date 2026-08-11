Laura Rojas es llevada a la Fiscalía para el trámite de arraigo para salir de Palmasola

Seguridad
AGENCIAS
Publicado el 11/08/2026 a las 11h41
ESCUCHA LA NOTICIA

La exdiputada Laura Rojas, investigada por el denominado caso maletas, fue trasladada este martes con fuertes medidas de seguridad y rodeada de una gran cantidad de periodistas a la Fiscalía de Santa Cruz para cumplir con su registro en el sistema de arraigo.

El trámite se realiza antes de que abandone el penal de Palmasola, salida que está prevista para el miércoles o jueves de esta semana, anunciaron las autoridades vinculadas con el caso, según un reporte de Unitel.

Rojas fue beneficiada con detención domiciliaria en una reciente audiencia. Un juez dispuso que cumpla la medida sin custodia policial, además fijó una fianza de Bs 50.000 y la prohibición de salida del país.

En el denominado caso maletas se investiga el presunto ingreso de droga al país mediante un vuelo chárter que arribó al aeropuerto de Viru Viru proveniente de Estados Unidos el 29 de noviembre de 2025, sin pasar los controles aduaneros.

Según las pesquisas, Rojas usó un pasaporte diplomático vencido para evadir la fiscalización.

Con la fianza y el arraigo, la exlegisladora podrá dejar la cárcel y continuar su defensa en este proceso en su domicilio mientras avanza la investigación.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Condenan a muerte al exdictador sirio Bashar al Asad
2
Lara: "Ya no tengo por qué rogarle al Presidente, estoy enfocado en mi trabajo"
3
Bolívar juega contra Sao Paulo en busca de sacar ventaja en el partido de ida de octavos de final
4
Gobierno alista una ley para "reestructurar" carteras del Ejecutivo, incluida la eliminación de Planificación
5
Bolivia y Brasil reforzarán seguridad en sus fronteras tras ola de crímenes

Lo más compartido

1
Netanyahu rechazó el plan anunciado por Trump y reiteró que Israel no se retirará de Gaza
2
Bolivia y Brasil lanzan el plan “Frontera Segura” para ejecutar operativos en zonas rojas
3
Vocero anuncia estrategia del Ejecutivo para lograr sanción de sus proyectos de ley
4
El filme “La hija cóndor” se apresta a conquistar México y Francia
5
Túpac Katari alerta que técnicos frenan atención a sus demandas

Más en Seguridad

11/08/2026
Barrio Lindo: Dueños cuidan restos de mercancía y autoridades analizan alivio
Los comerciantes de la feria Barrio Lindo, en Santa Cruz, mantiene vigilia alrededor del predio afectado por un incendio para proteger lo poco que quedó tras...
Ver más
11/08/2026
Trasladan a La Paz a Daniela Durán, exdirectora de YPFB investigada por el caso gasolina desestabilizada
La exdirectora de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Daniela Durán, fue trasladada la madrugada de este martes desde Santa Cruz a la ciudad...
Ver más
A petición de la Fiscalía y por orden judicial, el oro secuestrado en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru fue trasladado a La Paz para que sea depositado en el Banco Central de Bolivia (BCB) ...
Ver más
11/08/2026
Trasladan a La Paz el oro secuestrado en Viru Viru para su custodia en el Banco Central
La exdiputada Laura Rojas dejó Palmasola y fue trasladada hasta la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, donde se presentó para cumplir con la medida de arraigo dispuesta por la justicia dentro de la...
Ver más
11/08/2026
Laura Rojas deja Palmasola y afrontará en libertad el caso “Maletas”
Las primeras pesquisas del siniestro que dejó en cenizas 10 mil casetas señalan que el fuego se originó en el sector de plásticos y pirotecnia. Bomberos de la Policía aguarda los resultados de...
Ver más
10/08/2026
Bomberos señala a pirotecnia y plásticos como orígenes del incendio en Feria Barrio Lindo
Bolivia y Brasil lanzarán esta semana el plan “Frontera Segura” con el objetivo de frenar la ola de violencia en las zonas rojas que están ubicadas cerca de la línea limítrofe.
Ver más
10/08/2026
Bolivia y Brasil lanzan el plan “Frontera Segura” para ejecutar operativos en zonas rojas
En Portada
11/08/2026 País
Gobierno alista una ley para "reestructurar" carteras del Ejecutivo, incluida la eliminación de Planificación
Fernando Romero aseguró este martes que se trabaja en una reestructuración del Ministerio de Planificación y también de otras carteras, como Turismo,...
vista
11/08/2026 Economía
Espinoza sobre la baja del dólar: “los datos muestran que la tendencia va a continuar”
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, se refirió a la cotización del dólar, que registra un descenso, y señaló que “los datos...
vista
11/08/2026 Economía
Transporte se movilizaría reclamando diésel, a pesar del estado de excepción
Dos dirigentes del sector advirtieron que la escasez de combustible los empujaría a protestar. Siete de cada 10 unidades de transporte pesado están paralizadas...
vista
11/08/2026 Seguridad
Trasladan a La Paz el oro secuestrado en Viru Viru para su custodia en el Banco Central
A petición de la Fiscalía y por orden judicial, el oro secuestrado en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru fue trasladado a La Paz para que sea depositado...
vista
11/08/2026 País
Lara sobre la propuesta de un referendo para repostular a Evo: "si la mayoría gana, se respeta la voluntad popular"
El vicepresidente Edmand Lara manifestó que respeta la propuesta del ala evista de realizar un referendo para habilitar una nueva candidatura de Evo Morales....
vista
11/08/2026 País
Bolivia y Brasil reforzarán seguridad en sus fronteras tras ola de crímenes
Con la firma de un nuevo acuerdo entre Bolivia y Brasil, denominado “Frontera Segura”, que será consolidado este jueves 13 de agosto, ambos países limítrofes...
vista
Actualidad
Dos dirigentes del sector advirtieron que la escasez de combustible los empujaría a protestar. Siete de cada 10...
Ver más
11/08/2026 Economía
Transporte se movilizaría reclamando diésel, a pesar del estado de excepción
La exdiputada Laura Rojas dejó Palmasola y fue trasladada hasta la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, donde se...
Ver más
11/08/2026 Seguridad
Laura Rojas deja Palmasola y afrontará en libertad el caso “Maletas”
Fernando Romero aseguró este martes que se trabaja en una reestructuración del Ministerio de Planificación y también de...
Ver más
11/08/2026 País
Gobierno alista una ley para "reestructurar" carteras del Ejecutivo, incluida la eliminación de Planificación
El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, aseveró que "ya no tiene por qué rogarle" al presidente Rodrigo Paz y...
Ver más
11/08/2026 País
Lara: "Ya no tengo por qué rogarle al Presidente, estoy enfocado en mi trabajo"
Deportes
Bolívar jugará contra Sao Paulo esta noche en La Paz en el partido de ida de los octavos de final de la Copa...
Ver más
11/08/2026 Fútbol
Bolívar juega contra Sao Paulo en busca de sacar ventaja en el partido de ida de octavos de final
Con la presencia de Lionel Messi, amigos, allegados y toda su familia, culminó el último adiós a Jorge Messi en el...
Ver más
10/08/2026 Fútbol
Messi despidió a su padre junto a sus familiares en una ceremonia privada
Tras un apasionante e intenso partido, Argentina venció ayer por 3-2 a Brasil y se proclamó campeón por primera vez de...
Ver más
10/08/2026 Multideportivo
Argentina se proclama campeón de la Copa Sudamericana de Vóley
Con la presencia de Lionel Messi, amigos, allegados y toda su familia, culminó el último adiós a Jorge Messi en el...
Ver más
09/08/2026 Fútbol Int.
Messi despidió a su padre junto a su familia en Rosario
Tendencias
El reciente sismo que afectó a Colombia ayer lunes volvió a poner en evidencia la importancia de contar con mecanismos...
Ver más
11/08/2026 Tecnología
Cómo activar la alerta sísmica en Android de Google y iPhone
Doble Click
Tras el éxito obtenido en Suiza, la película “La hija cóndor” se apresta a conquistar a la audiencia de México y...
Ver más
11/08/2026 Cultura
El filme “La hija cóndor” se apresta a conquistar México y Francia
La mayor atención se centra en la Fiesta de la Integración Nacional de Bolivia, que congregará a miles de fieles en...
Ver más
10/08/2026 Cultura
Cartelera: La festividad de la Virgen de Urkupiña acapara la atención
La Asociación Armonía cumple 30 años de trabajo este 12 de agosto. Tras tres décadas marcadas por hitos como haber...
Ver más
10/08/2026 Cultura
Armonía cumple 30 años en la conservación de la avifauna amenazada de Bolivia
En la comunidad andina de Chiaraje, municipio de Cocapata, fue entregado e inaugurado el Centro Integral Ecoturístico...
Ver más
10/08/2026 Cultura
Nace el Centro Integral Ecoturístico Warmi Kewiñas