Trasladan a La Paz el oro secuestrado en Viru Viru para su custodia en el Banco Central

A petición de la Fiscalía y por orden judicial, el oro secuestrado en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru fue trasladado a La Paz para que sea depositado en el Banco Central de Bolivia (BCB) para su custodia.

El cargamento decomisado el 22 de julio, en medio de un operativo en el que fue aprehendido un joven, estaba bajo custodia de la Fiscalía y la Policía en Santa Cruz .

Según los reportes preliminares, las cuatro maletas con oro fueron transportadas en un vuelo comercial escoltado por efectivos de élite de la Policía Boliviana.

Sobre este caso, se conoce que los 77 lingotes de tuvieron un peso total de 189,42 kilogramos tenían como destino Dubái, en Emiratos Árabes Unidos.

Dueño

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Jhonny Coca, informó a principios de mes que ninguna persona ha reclamado la propiedad del oro incautado.

“No se ha presentado ninguna persona reclamando la propiedad de este mineral secuestrado, el oro. Se han presentado diferentes actuados, pero ninguno de ellos relacionado con el reclamo o un memorial solicitando la devolución del mineral secuestrado”, explicó.

Además, señaló que la investigación continúa y por ello se han realizado varios allanamientos, no solamente en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, sino también en otras zonas del país para esclarecer el hecho.

Entre los documentos se identificó una empresa registrada legalmente en el país que aparece como la dueña del cargamento. En ese marco, los investigadores citaron a las personas que figuran como responsables de esa firma.

“También se han generado requerimientos para las entidades financieras, las entidades que han participado, como son Naabol, el Senarecom, la Aduana”, indicó el jefe policial.