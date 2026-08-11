La UE fortalece apoyo a la Policía Boliviana contra el crimen organizado

La Unión Europea fortalecerá su apoyo a la Policía Boliviana frente al incremento del narcotráfico, los asesinatos y otros crímenes en el país, mediante capacitación, intercambio de información, asistencia técnica y fortalecimiento institucional para combatir el crimen organizado.

“No podemos combatir eficientemente los índices de criminalidad en nuestros países si no hay un intercambio de información, de experiencias mutuas”, afirmó este martes en La Paz el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, al destacar la importancia de la cooperación internacional.

Esa cooperación deriva de un memorándum de entendimiento que el Ministerio de Gobierno suscribió este martes con la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIAP), en el marco del proyecto “Apoyo policial de la UE a la Fuerza Especial de la Policía de Bolivia para la Lucha Contra el Crimen Organizado. Fase II 2024-2028”.

La representante de la FIAP, María Antonia Díez García, explicó que policías de España, Italia y Francia participarán en la formación de efectivos bolivianos. La cooperación estará enfocada principalmente en narcotráfico, legitimación de ganancias ilícitas y trata y tráfico de personas, además del fortalecimiento de equipos conjuntos de investigación.

Díez García señaló que la cooperación penal internacional es fundamental para enfrentar delitos transnacionales y que el acuerdo contempla fortalecer las instituciones y dotarlas de instrumentos y capacidades para mejorar la persecución del crimen organizado.

El memorando firmado este martes permitirá articular el trabajo del Comando General de la Policía Boliviana, la Universidad Policial, los Viceministerios de Régimen Interior y Policía, Defensa Social y Sustancias Controladas y Seguridad Ciudadana, el Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas y Dircabi, informa una nota de prensa del Ministerio de Gobierno.

La cooperación contempla, además el intercambio de experiencias y buenas prácticas a nivel internacional, Fortalecimiento técnico y operativo de las unidades especializadas, Capacitación de servidores públicos asistencia para mejorar la coordinación interinstitucional.

El memorando no genera obligaciones financieras recíprocas para el Estado boliviano y tendrá vigencia hasta el 19 de noviembre de 2028. Con esta acción, el Gobierno reafirma su compromiso de dotar a las instituciones de seguridad de herramientas técnicas y cooperación internacional para enfrentar de manera integral al crimen organizado y garantizar la seguridad de la población, agrega la información ministerial.