Caso maletas: Rojas tramita detalles para salir de la cárcel de Palmasola

Seguridad
Redacción Central
Publicado el 12/08/2026 a las 9h00
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La exdiputada Laura Rojas, con detención preventiva por el “caso maletas”, salió ayer de la cárcel de Palmasola rumbo a la Fiscalía para tramitar detalles de su liberación y obtener la detención domiciliaria.

En tanto, tras la liberación hace una semana del exjuex Hebert Zeballos,también implicado en el “caso maletas”, el Consejo de la Magistratura anunció que indagará si “hubo un mal procedimiento” para darle detención domiciliaria a la exautoridad judicial.

Mientras, a siete meses de que estalló el escándalo de las malatas, ni la Fscalía ni la Policía han informado sobre el contenido de la valijas, y el destinatario de las mismas.

La exdiputada Rojas es la principal acusada de haber llevado, en un vuelo privado desde Estados Unidos hasta Santa Cruz, más de 30 maletas utilizando el rótulo de valija diplomática.

Utilizando su pasaporte diplomático, pese a que ya había cumplido su mandato como legisladora, evitó que las maletas fueran revisadas en la Aduana de la terminal aérea el 29 de noviembre de 2025.

Al día siguiente, el equipaje fue llevado a un galpón, de donde desapareció.

El otro implicado, Zeballos, está vinculado al hallazgo de droga en el  galpón donde presuntamente fueron trasladadas, por Rojas, las maletas que llegaron al país sin control de aduana.

El 3 de agosto, la justicia cambió la detención preventiva por detención domiciliaria.

“Gracias a Dios”, se limitó a decir cuando la prensa la abordó a la salida del edificio de la Fiscalía para conocer los trámites que le restan para lograr su salida del penal.

Fianza

Rojas deberá pagar una fianza de Bs 50.000 y presentarse periódicamente para el registro ante la Fiscalía.

Hasta el momento, permanecen en la cárcel dos guardias de seguridad de la empresa Zeballos y exfuncionarios aduaneros.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, confirmó que la exdiputada Rojas presentó ayer al Ministerio Público los requerimientos para cumplir con una de las medidas cautelares dispuestas por la Justicia.

El representante del Ministerio Público recordó que una de estas medidas es el registro biométrico en el sistema Roma Argo, un mecanismo que permite realizar la georreferenciación y geolocalización de la persona para verificar el cumplimiento de la detención domiciliaria, según reporte de El  Deber.

Rojas cumple 180 días de detención preventiva en Palmasola.

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