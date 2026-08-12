Tiroteo en San Ignacio habría sido entre bandas criminales brasileñas

Un enfrentamiento entre presuntas facciones criminales brasileñas vinculadas al Primer Comando de la Capital (PCC) y al Comando Vermelho (CV) produjo la balacera de la noche del martes en San Ignacio de Velasco, Santa Cruz, informó este miércoles el comandante general de la Policía, Mirko Sokol.

El hecho se registró cerca de las 23.00, cuando dos ciudadanos brasileños llegaron a bordo de una motocicleta hasta inmediaciones de un inmueble y comenzaron a disparar contra un grupo de personas.

De acuerdo con el comandante de la Policía, los atacados respondieron con armas de fuego, entre ellas un fusil de grueso calibre, lo que derivó en un intercambio de disparos. Tras el enfrentamiento, los dos ciudadanos brasileños huyeron del lugar.

Hubo "un hecho violento (que) habría sido un enfrentamiento entre las dos facciones que han estado generando violencia en el país, que (son) PCC y Comando Vermelho", explicó Sokol a los medios.

Adolescente armado

La Policía activó operativos de búsqueda y controles en las rutas de salida de San Ignacio de Velasco, en el marco del denominado "Plan Z", y logró la aprehensión de cuatro ciudadanos bolivianos.

Uno de los aprehendidos es un adolescente de 15 años, que estaba armado de un revólver calibre .38. Los otros implicados son tres hombres de 26, 22 y 20 años, quienes presuntamente estarían vinculados con una de las facciones enfrentadas.

Durante los operativos, los efectivos policiales también secuestraron armamento, entre este un fusil utilizado durante el intercambio de disparos y otras armas de fuego.

Según la investigación preliminar, uno de los aprehendidos habría sido enviado para recuperar el fusil, que posteriormente fue encontrado oculto en un lote baldío.

La Policía continúa con los operativos para localizar a los dos ciudadanos brasileños que escaparon tras la balacera y establecer con precisión las circunstancias y responsabilidades de este hecho violento.

Las cuatro personas aprehendidas serán puestas a disposición de las autoridades competentes, mientras prosiguen las investigaciones para determinar sus posibles vínculos con organizaciones criminales transnacionales.