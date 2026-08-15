Reportan el deceso del piloto en accidente aéreo cerca de Trinidad

Seguridad
ABI
Publicado el 15/08/2026 a las 10h02
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El piloto Herlan Coca murió en el accidente de la avioneta registrado este viernes en inmediaciones de Cachascani, cerca de Trinidad, confirmó su sobrino y abogado, Alfredo Figueroa.

“Lamentamos como familia la pérdida de un gran piloto del Beni como es Herlan Coca. La fatalidad nos llega a todos en algún momento, pues le tocó a él, así que no hay ninguna noticia que dar, solo la tristeza de toda una familia por la gran pérdida”, afirmó.

El familiar precisó que, además del fallecimiento del piloto, dos personas resultaron heridas y otra permanece desaparecida.

Personal de rescate y equipos de emergencia continúan trabajando en la zona para esclarecer las circunstancias del accidente y localizar a la persona desaparecida.

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