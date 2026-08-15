Reportan el fallecimiento de un hombre no identificado tras la entrada de Urkupiña

La mañana de este sábado 15 de agosto, personal de la Unidad de Bomberos de Quillacollo intervino en el auxilio de un varón de entre 35 y 40 años que se encontraba tendido e inconsciente en la acera de la calle Pacheco.

Ante la presencia de graderías y puestos comerciales en el sector, los efectivos de la Brigada de Atención Prehospitalaria se desplazaron a pie para llegar hasta el lugar, donde tomaron contacto con un oficial que ya atendía inicialmente el hecho.

Tras la valoración primaria y debido a la alteración del estado de conciencia del paciente, se procedió a su inmovilización y traslado de emergencia hacia el Hospital Benigno Sánchez. Durante el trayecto, el cuadro clínico del paciente se deterioró súbitamente, presentando un paro cardiorrespiratorio ante el cual los efectivos aplicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Al llegar al centro hospitalario, el médico de turno, Dr. Juan José Pérez, constató que la persona ya no presentaba signos vitales. El caso y las investigaciones para determinar la identidad de la víctima y las causas exactas del deceso quedaron a cargo de la División Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Quillacollo.