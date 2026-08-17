Disparan contra la abogada Nadia Beller

Dos sujetos dispararon contra la abogada y activista política Nadia Beller. Según el comandante departamental de la Policía, coronel David Gómez, la víctima sobrevivió al ataque.

Fuentes de la Policía Boliviana informaron al periódico digital urgente.bo que la víctima del ataque es la abogada cruceña Nadia Beller.

El hecho ocurrió en las puertas de un hotel, ubicado sobre el canal Isuto y Quinto Anillo. Los delincuentes llegaron hasta el punto en una motocicleta, hicieron varios disparos, tres de los cuales alcanzaron a la joven abogada que, según fuentes consultadas por urgente.bo, se halla estable.

La red Bolivisión informó que un delivery escuchó los disparos y vio que la mujer herida fue auxiliada por una ambulancia particular y trasladada a una clínica. El motociclista también fue víctima de los atacantes, pues le robaron su motorizado ya que el suyo no quiso encender.

Fuentes consultadas por este medio informaron que se activó un operativo policial, con efectivos de Radiopatrullas 110, Felcc y Grupo Delta, para dar con los autores de los disparos.

“Nadia Shirley Beller Delgadillo no es una desconocida de los medios porque publicó artículos en el suplemento “Animal político” de La Razón y, eventualmente, en Página Siete. En todos, defiende a Evo Morales y su habilitación como candidato pese a la prohibición del artículo 168 de la Constitución.