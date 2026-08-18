Beller acusa a Cerimedo y afirma que la citaron al hotel por una denuncia contra Evo

La abogada y activista Nadia Beller, quien fue atacada a balazos en Santa Cruz, rompió el silencio desde el hospital. Beller fue atacada en cercanías de un hotel, donde, según su testimonio, fue citada para abordar un caso de violación hacia una niña de 13 años, cuyo victimario sería el expresidente Evo Morales. La víctima acusó directamente a su expareja y asesor del Presidente, Fernando Cerimedo.

"Como activista me mandan muchísimas denuncias sobre distintas cosas. Y me citaron supuestamente para darme un caso de Evo Morales de violación a una niña de 13 años que hubiera fallecido. Eso fue este sábado y el anterior. Me citaron con ese pretexto", sostuvo Beller.

De acuerdo a la excandidata del MAS, asistió al lugar por un mensaje, pero sin remitente. "Nunca me quisieron decir quién le envió mi número. Me dijeron que tenía miedo y demás".

Beller pidió a la persona constatar que no se trataba de un fraude, pero dijo que no obtuvo respuestas. La abogada asistió al lugar el día acordado.

Días antes, según la abogada, la persona llamó frente a ella al ministro Marco Antonio Oviedo. "Él habló de ese caso, que aparentemente, ya que no salió a la prensa, es un caso inventado. No sé si lo coordinó con el ministro de gobierno, o él fingió la llamada".

Además, relató que la persona le exigió conseguir pruebas ya que supuestamente no estaba en Bolivia y los informes eran pedidos por Oviedo. Posteriormente, Cerimedo le habría dado las garantías.

"Él (Cerimedo) me dijo que yo estaba escoltada, de que había policías y me estaban escoltando. Lo cual es falso, porque me dispararon y yo fingí que me mataron", indicó.

"Me tiré al piso, me quedé ahí como media hora sin moverme. Y uno de los sicarios titubeó así que se acercaba y me remataba o no. Y el otro le dijo, ya estábamos, pero se tardaron", relató.

En ese sentido, sostuvo que claramente, buscaban deshacerse de ella. Los atacantes le quitaron el celular donde, según ella, se tenía pruebas de la agresión sufrida por su expareja y hasta de hechos de corrupción sobre el combustible.