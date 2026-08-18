Cerimedo pasa a calidad de aprehendido por tentativa de feminicidio y la Fiscalía pedirá encarcelarlo

Seguridad
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Publicado el 18/08/2026 a las 14h35
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Por decisión de la Fiscalía, el asesor político Fernando Cerimedo pasó de calidad de arrestado a aprehendido por la presunta comisión del delito de tentativa de feminicidio, debido al atentado armado que sufrió su expareja Nadia Beller.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, indicó también que se solicitará la detención preventiva del sindicado, para que sea recluido en un recinto penitenciario.

Informó que la víctima permanece hospitalizada en una clínica privada, donde fue sometida a una intervención quirúrgica de emergencia luego de recibir tres impactos de proyectil de arma de fuego.

Según el reporte del Ministerio Público, la mujer sufrió heridas en el cuello, tórax y brazo derecho. Los tres proyectiles, con características de calibre 9 milímetros, fueron extraídos durante la intervención quirúrgica y entregados a los investigadores policiales.

La víctima permanece consciente y orientada. Inicialmente se le otorgaron 30 días de incapacidad, plazo que podrá ser ampliado de acuerdo con su evolución y los resultados de nuevos exámenes médicos, dijo el fiscal.

Mariaca explicó que, según la investigación preliminar, dos personas que se movilizaban en una motocicleta habrían seguido a la víctima hasta la puerta de un hotel, donde se produjo el ataque.

La Fiscalía también realizó una valoración psicológica de la víctima mediante la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos. A partir de su declaración y de otros indicios reunidos durante las primeras actuaciones investigativas, se dispuso la aprehensión de Cerimedo.

Tras la resolución de aprehensión, el argentino deberá declarar en calidad de investigado y posteriormente será puesto a disposición de una autoridad jurisdiccional.

Mariaca señaló que los fiscales asignados al caso solicitarán la detención preventiva en una cárcel pública, al considerar que existen indicios y riesgos vinculados con peligro de fuga y peligro de obstaculización de la investigación.

El fiscal general explicó, además, que como había una relación de pareja, se configura el caso dentro de la Ley 348.

Indicó que la investigación se sustenta principalmente, en esta etapa, en la declaración de la víctima, aunque el Ministerio Público continuará las pesquisas para establecer la participación de los autores materiales y determinar si existieron otros posibles autores intelectuales.

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