Detienen a Fernando Cerimedo en el caso del intento de asesinato de Nadia Beller

Seguridad
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Publicado el 18/08/2026 a las 7h24
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La noche de este lunes, la Policía Boliviana detuvo a Fernando Cerimedo, asesor del presidente Rodrigo Paz, bajo la sospecha de estar vinculado en el intento de asesinato de la actvista y abogada Nadia Beller.

La detención de Cerimedo, quien es pareja sentimental de Beller, ocurrió en el aeropuerto de Viru Viru, según las imágenes difundidas por la red DTV.

Dos policías sin uniforme lo interceptaron en el aeropuerto principal de Santa Cruz y lo llevaron hasta la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, en el marco de las investigaciones ocurridas en las puertas del hotel SwisHotwl en las proximidades del canal Isuto, entre cuarto y quinto anillo de la ciudad de Santa Cruz.

Beller fue atacada por dos sicarios que llegaron hasta el lugar en una motocicleta e hicieron tres disparos contra la humanidad de la abogada y activista política. Fue llevada a la clínica de Las Américas, donde fue intervenida quirúrgicamente,

La mañana de este martes, la red Unitel difundió imágenes que muestra que policías vigilan las afueras de la cínica donde se encuentra internada la abogada Beller.

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