"Intentaron silenciarme": Nadia Beller apunta a Fernando Cerimedo por el ataque a tiros en Santa Cruz

La abogada y activista política boliviana Nadia Beller sobrevivió a un intento de asesinato tras recibir tres impactos de bala. Rompió el silencio apuntando directamente al estratega digital argentino Fernando Cerimedo como el presunto autor intelectual del atentado.

En un video grabado y difundido a los medios, Nadia también apuntó al Gobierno de Rodrigo Paz, “a la esposa de Rodrigo Paz y a la familia de la esposa de Rodrigo Paz”, a quienes ligó con “negociados con el diésel, la gasolina y con el oro”.

Nadia indicó en el audiovisual: “Hasta que yo no hable de cara al pueblo boliviano, van a terminar por acabar con mi vida”. Asimismo, confirmó que comenzó una relación con Cerimedo luego de que la convocaron para revisar el “paquetazo” de leyes (5503), del cual afirmó: “De entrada les dije que era inconstitucional”. La abogada también ratificó que se encuentra en la cuarta semana de gestación.

El Atentado

El ataque ocurrió la noche del lunes 17 de agosto de 2026 en las puertas del Swiss Hotel, ubicado en la zona del canal Isuto en Santa Cruz de la Sierra. Dos sicarios vestidos como repartidores de delivery y con cascos interceptaron a Beller mientras revisaba su celular. Uno de ellos le disparó al menos tres veces. Tras caer al suelo, los atacantes le sustrajeron su teléfono celular y huyeron en una motocicleta robada.