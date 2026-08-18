Tras liberación de detenido por tráfico de oro, suman casos que no se resuelven

Seguridad
Redacción Central
Publicado el 18/08/2026 a las 8h52
ESCUCHA LA NOTICIA

Luego de la liberación, el fin de semana, de Adrián Lema, único preso con detención preventiva por tráfico ilegal de 189,5 kilos de oro, el caso queda nuevamente en el limbo, sin sospechosos y sin pistas sobre quiénes organizaron la operación ilícita.

A este se suman otros casos similares como la salida de la cárcel de la exdiputada Laura Rojas y del exjuez Herbert Zeballos, principales sospechosos del caso maletas.

Otro hecho de los que la Fiscalía y la Policía no informan si se tienen o no pistas para su resolución es el caso del  presunto envío de cocaína a puertos chilenos impregnada en un cargamento de madera.

En el caso oro, otras cinco personas fueron liberadas el mismo día en que se develó  el hecho. Lema Roca, de 22 años, fue enviado a Palmasola el 24 de julio por 150 días de detención preventiva.

Tras la liberación de Lema, varios asambleístas nacionales expresaron su disconformidad con la decisión judicial.

“Hay que ver en qué medida y bajo qué criterio se está liberando una persona implicada en estos hechos. Y no puede ser que por delitos de esta envergadura estén con libertad. No se estaría administrando de una forma correcta la justicia”, indicó Catherine Pinto, diputada del PDC.

Por su parte, el senador de Alianza Libre, José Ormachea, cuestionó al ministro de Gobierno por no mostrarse en contra de esta decisión y demandó que exija que esta persona vuelva al penal de Palmasola.

“Ojalá este contrabandista de oro, que lo han pescado con las manos en la masa, no termine siendo liberado con libertad pura y simple. Podría volverse un caso de encubrimiento fácilmente”, expresó Ormachea, según el reporte de Unitel.

Caso maletas

Las 32 maletas llegaron el 29 de noviembre de 2025 en un vuelo privado procedente de Estados Unidos y entraron por Viru Viru sin pasar por los controles habituales.

Rojas utilizó un pasaporte diplomático que ya había sido anulado para ingresar al país.

Rojas obtuvo el 3 de agosto detención domiciliaria sin escolta policial, con una fianza de Bs 50.000, arraigo, presentación semanal y otras restricciones.

La Policía admitió que todavía no puede establecer qué había exactamente en las 32 maletas ni cuál fue su destino final.

Cocaína en madera

Sobre  el caso de tráfico de cocaína,  no hay información pública sobre  detenidos en Bolivia. Los allanamientos realizados en Pando y Santa Cruz se efectuaron para recolectar documentación y muestras, pero no produjeron detenciones.

La Fiscalía y la Policía tampoco dieron más información  luego del comunicado del  Gobierno que sostuvo que laboratorios de Chile y Brasil habían descartado sustancias controladas en las cargas de madera, pero la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota contradijo la idea de que el caso estuviera cerrado, sigue la investigación.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Detienen a Fernando Cerimedo en el caso del intento de asesinato de Nadia Beller

Lo más compartido

1
El diésel para grandes consumidores pasa a valer Bs 18 por litro y el precio se calculará cada día
2
Riesgos domésticos 8 objetos del hogar que es mejor no limpiar con papel de cocina
3
San Antonio de Bulo Bulo se agranda, ahora representará a todo el trópico
4
Sectores cuestionan el DS 5676 y advierten efectos en precios y abastecimiento
5
Envían a 900 policías a la frontera con Perú para evitar actividades ilícitas

Más en Seguridad

18/08/2026
Detienen a Fernando Cerimedo en el caso del intento de asesinato de Nadia Beller
La noche de este lunes, la Policía Boliviana detuvo a Fernando Cerimedo, asesor del presidente Rodrigo Paz, bajo la sospecha de estar vinculado en el intento...
Ver más
17/08/2026
Disparan contra la abogada Nadia Beller
Ocurrió en el ingreso de un hotel en Santa Cruz. La excandidata del MAS en las elecciones de 2019 y ahora analista política sobrevivió al ataque. Los agresores...
Ver más
Cuatro fábricas móviles de pasta base de cocaína, ubicadas en el municipio de Puerto Villarroel, provincia Carrasco, del departamento de Cochabamba, fueron destruidas e incineradas.
Ver más
16/08/2026
Destruyen cuatro fábricas móviles de pasta base de cocaína en el trópico de Cochabamba
La mañana de este sábado 15 de agosto, personal de la Unidad de Bomberos de Quillacollo intervino en el auxilio de un varón de entre 35 y 40 años que se encontraba tendido e inconsciente en la acera...
Ver más
15/08/2026
Reportan el fallecimiento de un hombre no identificado tras la entrada de Urkupiña
El piloto Herlan Coca murió en el accidente de la avioneta registrado este viernes en inmediaciones de Cachascani, cerca de Trinidad, confirmó su sobrino y abogado, Alfredo Figueroa.
Ver más
15/08/2026
Reportan el deceso del piloto en accidente aéreo cerca de Trinidad
La balacera de la  noche del martes en San Ignacio de Velasco, Santa Cruz, fue producto de un enfrentamiento entre presuntas facciones criminales brasileñas vinculadas al Primer Comando de la Capital...
Ver más
13/08/2026
Balacera de San Ignacio se debe a pugna entre mafias brasileñas
En Portada
18/08/2026 Seguridad
Detienen a Fernando Cerimedo en el caso del intento de asesinato de Nadia Beller
La noche de este lunes, la Policía Boliviana detuvo a Fernando Cerimedo, asesor del presidente Rodrigo Paz, bajo la sospecha de estar vinculado en el intento...
vista
17/08/2026 País
Frío y nieve azotan el sur de Potosí
Hay emergencia climática en todo el departamento y San Pablo de Lípez declara desastre municipal mediante una. Miles de animales están en peligro de perecer....
vista
17/08/2026 País
Tuto presenta propuesta de reforma parcial de la Constitución
Para efectivizarse necesita una ley sancionada por dos tercios de los parlamentarios. “Cualquier reforma parcial necesitará referendo constitucional...
vista
17/08/2026 País
Gobierno sobre la propuesta de Tuto: el país necesita “soluciones de corto plazo”
“Que corra el curso legislativo real y ahí veremos en unos 5 a 10 años cómo vamos a discutir esa propuesta condicionada a una reforma a la Constitución",...
vista
17/08/2026 Economía
Fundación Jubileo justifica como necesario el ajuste de precio del diésel
“Hemos vivido una fantasía de 20 años de precios irreales, es cierto, había que ajustarlos, pero ese ajuste sin duda va a afectar también el sistema de precios...
vista
17/08/2026 Economía
La CAO rechaza ajuste de precio del diésel
Los productores agropecuarios cruceños advierten de posibles riesgos en el abastecimiento de alimentos y anuncian un congreso extraordinario para evaluar el...
vista
Actualidad
Luego de la liberación, el fin de semana, de Adrián Lema, único preso con detención preventiva por tráfico ilegal de...
Ver más
18/08/2026 Seguridad
Tras liberación de detenido por tráfico de oro, suman casos que no se resuelven
El vicepresidente Edmand Lara convocó ayer a sesión del Legislativo para las 10:00 de hoy,  para interpelar  al...
Ver más
18/08/2026 País
Asamblea llama a interpelación al ministro Gabriel Espinoza
Tras la promulgación del Decreto Supremo 5675 que reduce el Gabinete de Rodrigo Paz a 12 ministerios y redistribuye...
Ver más
18/08/2026 País
Decreto que reorganiza el Gabinete reduce viceministerios a direcciones
Donald Trump ha vuelto a amenazar con bombardear Omán si “se interpone en el camino” de sus esfuerzos por poner fin a...
Ver más
18/08/2026 Mundo
Trump amenaza con bombardear a Omán si se interpone en sus planes
Deportes
San Antonio pasará a representar a todo el trópico de Cochabamba y para ello volverá a jugar en esa región y cambiará...
Ver más
17/08/2026 Fútbol
San Antonio de Bulo Bulo se agranda, ahora representará a todo el trópico
Bolivia tiene una nueva campeona de América. La deportista Laura Flores conquistó la medalla de oro en el Campeonato...
Ver más
16/08/2026 Multideportivo
La boliviana Laura Flores gana la medalla de oro en el Panamericano de Kickboxing
Ni el frío intenso del altiplano apagó la fiesta en Tiwanaku. Ayer, el templo de Kalasasaya se convirtió en el corazón...
Ver más
13/08/2026 Multideportivo
El fuego suramericano es encendido en Tiwabaku para los Juegos de Santa Fe 2026
Bolívar empató con Sao Paulo 1-1 ayer en La Paz, con lo que la llave de los octavos de final de la Copa Sudamericana...
Ver más
12/08/2026 Fútbol
Bolívar empata en casa ante Sao Paulo por la Sudamericana
Tendencias
Bolivia conmemoró sus 201 años de independencia en medio de un escenario político y social profundamente complejo.
Ver más
16/08/2026 Interesante
Miroslava Fernández analiza el rumbo de Bolivia en Pódcast Los Tiempos
El estudio, publicado en la revista BMC Medicine, analizó durante ocho años los hábitos de 59.000 adultos del Reino...
Ver más
13/08/2026 Salud
Cómo la intensidad y el tipo de ejercicio influyen en la prevención del cáncer
En medio del atardecer se hizo la noche. Un eclipse solar sumió ayer en la oscuridad desde los confines del Ártico ruso...
Ver más
13/08/2026 Interesante
Eclipse solar regala a millones de europeos una fugaz noche
Hoy tendrá lugar un eclipse solar total, un evento que ocurre cuando la Luna se ubica entre la Tierra y el Sol y...
Ver más
12/08/2026 Interesante
Unos 55 países observarán el eclipse de Sol número 16 del siglo XXI, no será visible desde Bolivia
Doble Click
La muestra exhibirá durante 15 días la obra del ganador del Concurso Municipal de Artes Plásticas "Salón Municipal 14...
Ver más
17/08/2026 Cultura
Gilmer Rojas expone en el ‘Gíldaro Antezana’
El pianista germano llega por primera vez con el propósito de conquistar al público cochabambino. Mientras Anima Cantis...
Ver más
17/08/2026 Cultura
Agenda: El pianista Marcus Schinkel y Anima Cantis destacan en la cartelera
Este sábado 22 de agosto, el Ensamble Orquestal Anima Cantis presenta su segunda temporada de conciertos 2026, con el...
Ver más
17/08/2026 Cultura
Ensamble Anima Cantis estrena el concierto para Piano y Orquesta Op. 28
Hoy nos detenemos ante un fenómeno que ha sacudido las librerías: “Comerás flores”. No es solo una novela debut; es un...
Ver más
17/08/2026 Cultura
‘Comerás flores’ de Lucía Solla Sobra: del deslumbramiento al abismo