Tras liberación de detenido por tráfico de oro, suman casos que no se resuelven

Luego de la liberación, el fin de semana, de Adrián Lema, único preso con detención preventiva por tráfico ilegal de 189,5 kilos de oro, el caso queda nuevamente en el limbo, sin sospechosos y sin pistas sobre quiénes organizaron la operación ilícita.

A este se suman otros casos similares como la salida de la cárcel de la exdiputada Laura Rojas y del exjuez Herbert Zeballos, principales sospechosos del caso maletas.

Otro hecho de los que la Fiscalía y la Policía no informan si se tienen o no pistas para su resolución es el caso del presunto envío de cocaína a puertos chilenos impregnada en un cargamento de madera.

En el caso oro, otras cinco personas fueron liberadas el mismo día en que se develó el hecho. Lema Roca, de 22 años, fue enviado a Palmasola el 24 de julio por 150 días de detención preventiva.

Tras la liberación de Lema, varios asambleístas nacionales expresaron su disconformidad con la decisión judicial.

“Hay que ver en qué medida y bajo qué criterio se está liberando una persona implicada en estos hechos. Y no puede ser que por delitos de esta envergadura estén con libertad. No se estaría administrando de una forma correcta la justicia”, indicó Catherine Pinto, diputada del PDC.

Por su parte, el senador de Alianza Libre, José Ormachea, cuestionó al ministro de Gobierno por no mostrarse en contra de esta decisión y demandó que exija que esta persona vuelva al penal de Palmasola.

“Ojalá este contrabandista de oro, que lo han pescado con las manos en la masa, no termine siendo liberado con libertad pura y simple. Podría volverse un caso de encubrimiento fácilmente”, expresó Ormachea, según el reporte de Unitel.

Caso maletas

Las 32 maletas llegaron el 29 de noviembre de 2025 en un vuelo privado procedente de Estados Unidos y entraron por Viru Viru sin pasar por los controles habituales.

Rojas utilizó un pasaporte diplomático que ya había sido anulado para ingresar al país.

Rojas obtuvo el 3 de agosto detención domiciliaria sin escolta policial, con una fianza de Bs 50.000, arraigo, presentación semanal y otras restricciones.

La Policía admitió que todavía no puede establecer qué había exactamente en las 32 maletas ni cuál fue su destino final.

Cocaína en madera

Sobre el caso de tráfico de cocaína, no hay información pública sobre detenidos en Bolivia. Los allanamientos realizados en Pando y Santa Cruz se efectuaron para recolectar documentación y muestras, pero no produjeron detenciones.

La Fiscalía y la Policía tampoco dieron más información luego del comunicado del Gobierno que sostuvo que laboratorios de Chile y Brasil habían descartado sustancias controladas en las cargas de madera, pero la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota contradijo la idea de que el caso estuviera cerrado, sigue la investigación.