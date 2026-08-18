Mariaca: atentado contra Beller se investiga por tentativa de feminicidio

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca Montenegro, informó que la Comisión de Fiscales que investiga el atentado con arma de fuego cometido en contra de la activista Nadia S.B.D., de 33 años de edad, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, emitió la orden de aprehensión en contra de su pareja Fernando C., de 45 años. De acuerdo con los indicios colectados hasta el momento, se emitirá la correspondiente imputación por el delito de Feminicidio en Grado de Tentativa donde se pedirá la detención preventiva del sujeto.

“En base a los indicios que existen se determinó emitir una resolución de aprehensión y su respectivo mandamiento por el delito de Feminicidio en Grado de Tentativa en contra del sospechoso. A la fecha él se encuentra aprehendido y va a ser puesto ante una autoridad jurisdiccional donde, con seguridad, nosotros, en base a los indicios que tenemos, en base al peligro de fuga y en base al peligro de obstaculización, vamos a solicitar la medida excepcional de la detención preventiva en una cárcel pública para esta persona”, informó Mariaca en conferencia de prensa desde la ciudad de Sucre.

La máxima autoridad del Ministerio Público indicó que, de acuerdo con el informe médico del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), la víctima recibió tres impactos de proyectil de arma de fuego: uno en la región del cuello, otro en el tórax anterior y un tercero en el brazo derecho, mismos que presentan orificio de entrada, sin orificio de salida. El informe establece inicialmente 30 días de incapacidad médico legal, sujetos a ampliación de acuerdo con su evolución clínica y los nuevos estudios que sean realizados por especialistas.

Asimismo, el Fiscal General señaló que, de acuerdo con información proporcionada verbalmente por la propia víctima, existiría la posibilidad de que se encuentre en estado de gestación, situación que deberá ser confirmada mediante los estudios médicos correspondientes.

Mariaca precisó que la investigación continúa y que el Ministerio Público no descarta la participación de otras personas en el hecho, tanto en calidad de autores materiales como de posibles autores intelectuales. “No olvidemos que así como existirían autores materiales, también pueden existir otros autores intelectuales que puedan estar inmiscuidos o tener participación en este hecho que llama mucho la atención, y tengan la seguridad que como Ministerio Público vamos a continuar con la investigación como corresponde”.