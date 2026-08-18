"Me ahorcó": Beller afirma que fue víctima de violencia por parte Cerimedo

Seguridad
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Publicado el 18/08/2026 a las 14h24
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La abogada y activista Nadia Beller, quien fue atracada con un arma de fuego la noche de este lunes, afirmó que fue víctima de violencia física por parte de su pareja y asesor político del presidente Rodrigo Paz, Fernando Cerimedo.

"Según él, para intentar neutralizarme, me ahorcó", declaró Beller a Dtv y explicó que la agresión se produjo luego de que sostuvieran una discusión por una infidelidad de Cerimedo con su expareja.

Asimismo, la abogada que, hace unos meses, sufrió otro ataque violento a manos del asesor político, cuando descubrió un hecho sobre el jefe del gabinete de planificación. En esa ocasión, indicó que se habría contactado con el periodista John Arandia, quien le ayudó a comunicarse con autoridades y medios de comunicación.

"Contacté a John Arandia, le mostré la tentativa de feminicidio, porque me ahorcó, mandó a policías y fiscales, contactó al servicio de protección a la mujer de la Alcaldía y mandó periodistas y demás", dijo Beller y aseguró que el exministro Mauricio Medinaceli y Mauricio Zamora trataron de ocultar el hecho.

En ese sentido, afirmó que tanto autoridades, como la Policía, encubrieron hechos de corrupción por parte de Cerimedo. "Lo taparon absolutamente todo, no quedó ningún rastro y el periodista John Arandia tampoco habló", agregó.

Beller señaló que Cerimedo amenazó con quitarse la vida si confesaba lo que había sucedido y lo mandaba a la cárcel, y le pidió que diga que solo fue una discusión. "Yo, ante ese chantaje, no abrí la puerta a la Policía y a la Fiscalía, porque me dijo que se iba a suicidar inmediatamente. Pasado eso, pasado ese hecho de violencia", dijo.

Asimismo, la abogada indicó que sus heridas las atendió un médico personal del presidente Rodrigo Paz y no presentaron ninguna denuncia a ninguna autoridad. "Hay un contubernio de todo el Gobierno. La Policía no va a actuar en contra de este señor porque él (Cerimedo) maneja la policía. Aquí no gobierna Rodrigo Paz, gobierna Fernando Cerimeda", afirmó.

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