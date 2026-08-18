"Nadie está por encima de la ley": Gobierno exige investigación profunda tras detención de Cerimedo

Este martes, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que “nadie está por encima de la ley” y pidió una investigación profunda sobre la presunta participación del asesor argentino del presidente Rodrigo Paz, Fernando Cerimedo, en el ataque a la abogada Nadia Beller.

“En Bolivia, nadie está por encima de la ley y pedimos una investigación seria y profunda sobre este tema, tengan la certeza de que este ministerio los tendrá permanentemente informados de acuerdo a los avances de la investigación”, sostuvo el ministro.

En pasadas horas, la activista Nadia Beller fue atacada con tres disparos de parte de personas vestidas de deliverys, en Santa Cruz. Horas después se detuvo a su expareja, Fernando Cerimedo, el exasesor de Javier Milei.

Oviedo además afirmó que, desde que se tomó el conocimiento del hecho y la presunta participación de Cerimedo, personalmente dio las instrucciones al comandante departamental de la Policía en Santa Cruz para que se actúe sobre el caso.

Asimismo, sostuvo que Cerimedo está a disposición de las autoridades competentes y que la investigación se halla bajo la competencia del Ministerio Público.