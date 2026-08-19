Aprehenden al asesor de Rodrigo Paz por intento de feminicidio contra Beller

Seguridad
Redacción Central
Publicado el 19/08/2026 a las 8h35
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El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó ayer que, después de la toma de declaraciones al asesor del presidente Rodrigo Paz, Fernando Cerimedo, y de las revelaciones que realizó la activista y abogada Nadia Beller ante la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos, se determinó emitir una resolución de aprehensión en su contra por el presunto delito de tentativa de feminicidio. Cerimedo espera su audiencia.

Beller fue víctima de un ataque armado la noche del lunes, por un par de hombres en las puertas de un hotel, en el quinto anillo de Santa Cruz.

El hecho ocurrió pasadas a las 20:30, según el video de seguridad, Beller estaba parada en las puertas del hotel cuando dos hombres vestidos de repartidores de comida se acercaron a la abogada, con un arma en la mano, y le dispararon tres veces en el pecho.

Posteriormente, se acercaron donde Nadia estaba postrada en el suelo y extrajeron su teléfono celular para luego huir del lugar.  Por su parte, un repartidor que fue testigo del crimen, contó  que los sujetos intentaron escapar en su motocicleta,   pero como no prendió le robaron la suya.

Luego del hecho, la activista y abogada fue evacuada inmediatamente a la Clínica Las Américas, donde fue sometida a una cirugía de emergencia la madrugada de este martes para extraer las tres balas, de calibre 9 mm, de su cuerpo. Ahora está en etapa de recuperación y con custodia policial.

Fiscal

Mariaca informó que concluyó la toma de declaraciones al asesor del presidente Rodrigo Paz , quien se encontraba en calidad de arrestado y que, con base en los indicios que existen en su contra en la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos, se determinó emitir una resolución de aprehensión.

Dijo que se le tomará su declaración ahora en calidad de investigado y que será puesto ante una autoridad jurisdiccional, donde se definirá su situación legal.

“En base a los indicios que tenemos, en base al peligro de fuga y en base al peligro de obstaculización, me informan los señores fiscales de la comisión, que van a solicitar la medida excepcional de la detención preventiva, en una cárcel pública para esta persona, al existir los indicios en el cuaderno de investigación”, sostuvo.

Anunció que continuará investigando  con responsabilidad, objetividad y, sobre todo, ante un hecho con el que se atenta contra la vida de una mujer.

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