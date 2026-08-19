Beller denuncia a la esposa y al entorno de Rodrigo Paz de actos de corrupción

La abogada y activista Nadia Beller acusó al asesor argentino del presidente Rodrigo Paz, Fernando Cerimedo, de intentar asesinarla y afirmó que él conoce a los autores del ataque, además de tener bajo su control a un grupo de policías de élite. También denunció una presunta red de corrupción que, según su versión, involucra a la esposa del Primer Mandatario, María Elena Urquidi.

“Si él no mandó a los sicarios, él sabe quiénes son los sicarios”, afirmó Beller en una entrevista exclusiva con Junior Arias, director de DTV, al referirse a Cerimedo. La mujer relató además que dos de las personas que la acompañaron al hotel donde había sido citada eran policías.

La noche del lunes, Beller fue interceptada al ingreso de un hotel en Santa Cruz por dos sicarios vestidos como repartidores de delivery y uno de ellos le disparó tres veces. Horas después, Cerimedo, quien había sido su pareja, fue arrestado por la Policía en el aeropuerto de Viru Viru de Santa Cruz.

Cerimedo es un asesor argentino que trabaja de manera personal con el presidente Paz.

Beller también afirmó que Cerimedo maneja un grupo policial de élite que, según su versión, no responde a las órdenes de otras autoridades.

En otro momento de la entrevista, Beller confirmó que mantuvo una relación de pareja con el asesor y que ambos vivían en el mismo condominio. Aseguró además que está embarazada de cuatro semanas y que Cerimedo es el padre.

Beller denunció además que la Policía y la Fiscalía habrían encubierto presuntos hechos de corrupción vinculados con el presidente Paz y su esposa.

La activista sostuvo que la investigación llegó hasta ese punto, pero que posteriormente los hechos fueron ocultados.

“Quiero, por favor, que se me dé protección de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) porque el gobierno es el principal interesado en callarme. Rodrigo Paz, su mujer, la familia de su mujer, hacen los más grandes negociados con los Brokers, con todos los seguros de todas las empresas del estado. Son ellos los que negocian la comisión de los Brokers”.

Beller sostuvo también que “tengo pruebas de muchos de los extremos. Ellos solamente se pudieron llevar uno de mis celulares pensando que el otro celular estaba en mi cartera (.)

La mujer afirmó que, debido a la influencia que atribuye a Cerimedo sobre un grupo de policías, la fuerza del orden no actuaría contra él.

“Aquí no gobierna Rodrigo Paz, gobierna Fernando Cerimedo”, afirmó.

Respecto a la corrupción en el gobierno, aseguró que gracias a su relación con el asesor pudo conocer algunos hechos.

“Fui testigo por mi relación con Cerimedo de los negociados que hace el gobierno de Rodrigo Paz, la esposa de Rodrigo Paz, la familia de la esposa de Rodrigo Paz con él como operador y otras personas como (Robin) Jofré y compañía”.

Dijo que los hechos de corrupción abarcan “negociados con la gasolina, con el diésel, con el oro”.