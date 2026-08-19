Equipo especializado de la Fiscalía investiga secuestro de paciente en una clínica

El Fiscal Departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina Ríos, informó este miércoles que el Ministerio Público activó un equipo especializado para investigar el secuestro de Alejandro I. A., de aproximadamente 35 años de edad, hecho ocurrido en una clínica del centro de la ciudad. La victima posteriormente fue abandonada en la zona de Chiquicollo con una herida en el hombro izquierdo, aparentemente provocada por un proyectil de arma de fuego.

“Estamos en proceso investigativo, es importante preservar los elementos circunstanciales a nuestra investigación, vamos a hacer cuanta acción y diligencia sea necesaria para esclarecer el hecho. Ante la gravedad de los hechos, el Ministerio Público activó de manera inmediata un Equipo Multidisciplinario que, en coordinación con la Policía Boliviana, realizará todas las diligencias e identificar a los responsables”, señaló Tejerina.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el hecho se registró el 18 de agosto del presente año, cuando tres personas, presuntamente armadas, obligaron a la víctima a salir de la clínica donde se encontraba internada. Según el reporte proporcionado por el personal de seguridad, uno de los sujetos habría exhibido un arma de fuego y amenazado al guardia para evitar que intervenga, mientras los otros individuos sacaban por la fuerza a la víctima.

Los presuntos autores habrían introducido al hombre en un vehículo, para darse a la fuga. Posteriormente, cerca de las 20:00 horas, fue abandonado en vía pública, zona de Chiquicollo. ensangrentado y sin prendas de vestir. La víctima fue auxiliada y trasladada por personal de una ambulancia particular hasta el Hospital Viedma, donde recibió atención médica.

Paralelamente, el Ministerio Público dispuso el inicio de las actuaciones investigativas y la activación del equipo especializado para el procesamiento de los lugares relacionados con el hecho, la identificación de posibles testigos, la revisión de cámaras de seguridad y la colecta de elementos materiales que permitan establecer lo ocurrido.