La Fiscalía abre un segundo proceso contra Cerimedo por presunto enriquecimiento ilícito

El asesor del presidente Rodrigo Paz está detenido en el marco de una investigación por el ataque armado a una abogada. En paralelo, la Fiscalía de La Paz abrió otro caso y allanó su vivienda.

Fernando Cerimedo, asesor del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, enfrenta un segundo proceso judicial por el delito de enriquecimiento ilícito. El caso fue abierto de oficio por la Fiscalía Departamental de La Paz tras su implicación en el presunto intento de feminicidio contra una abogada que formaría parte de su equipo.

El martes se procedió al allanamiento de dos viviendas ubicadas en la zona sur de La Paz, en los barrios La Florida y Los Pinos, en las que se decomisaron un teléfono, dinero cuyo monto no fue especificado, un vehículo oficial y muebles con compartimientos.

Según se observa en las fotografías difundidas, en el domicilio se encontraron cajones llenos de dinero y tarjetas de presentación con el sello de la Oficina del Presidente en las que el consultor argentino se identificaba como “asesor principal” de Paz.

El fiscal departamental Luis Carlos Tórrez explicó que la investigación se abrió luego de conocerse las declaraciones de la abogada Nadia Beller, quien fue baleada el lunes por la noche en la puerta de un hotel en Santa Cruz de la Sierra y acusó a Cerimedo, con quien mantenía una relación sentimental, de haber ordenado el ataque.

Desde la cama de una clínica en la que recibe atención médica, Beller lo acusó de una serie de irregularidades, dio detalles de cómo operaba, vinculó al entorno familiar del presidente e incluyó a su esposa, Bibi Urquidi, en presuntos casos de corrupción relacionados con la distribución de combustible y mencionó la existencia de un grupo de élite policial que responde a sus órdenes. “Rodrigo Paz no gobierna, gobierna Fernando Cerimedo”, afirmó tajante.

Horas después, la Fiscalía ordenó la apertura de la investigación en La Paz. “Tras la declaración de la víctima en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que se ha referido a una serie de hechos irregulares que merecen la investigación propiamente dicha”, justificó Torrez.

En la noche, el vocero del presidente, José Luis Gálvez, brindó una conferencia de prensa en la que minimizó la influencia de Cerimedo en el Gobierno y dijo que las acusaciones de supuestos actos de corrupción que involucran a la familia del primer mandatario deberán ser investigadas. “Sorprende, indigna, pero no queremos interferir en lo absoluto”, afirmó.