Fiscalía solicita detención preventiva de Cerimedo en Chonchocoro por el caso Beller

El Ministerio Público informó que solicitó 180 días de detención preventiva para el asesor presidencial Fernando Cerimedo, imputado por tentativa de feminicidio contra Nadia Beller, en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro (La Paz). La audiencia cautelar fue fijada para este jueves a las 14:30.

En la imputación, la Fiscalía expuso el riesgo procesal como fuga y obstaculización de la investigación y presentó los indicios que, según las pesquisas, establecen con probabilidad que el acusado es autor o partícipe del atentado contra su pareja el pasado lunes en un céntrico hotel de la capital cruceña.

Dentro de los materiales colectados por el Ministerio Público se encuentran la motocicleta que habrían usado los sicarios para cometer el atentado, además de los proyectiles y elementos balísticos colectados en la escena del hecho y los fragmentos de proyectiles extraídos del cuerpo de la víctima.

La Fiscalía informó que entre los actos investigativos que aún están pendientes se encuentran la declaración de los empleados del hotel y los paramédicos que trasladaron a Beller hasta una clínica privada tras el atentado