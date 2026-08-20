“No tengo necesidad de irme”, asegura Tatiana Marset

Un día después de abandonar el penal de Palmasola, Tatiana Marset, hermana del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, afirmó que permanecerá en Bolivia mientras se desarrolla el proceso judicial y que aprovechará este periodo para retomar sus estudios de Derecho.

Durante una conferencia de prensa, la joven aseguró que no tiene intención de abandonar el país y sostuvo que cumplirá las medidas dispuestas por la justicia. “Por ahora quiero terminar mis estudios, quiero terminar mi carrera. No quiero que me presionen tanto (...) quiero estar tranquila”, manifestó.

Tatiana explicó que continuará con la carrera que inició en Uruguay y que permanecerá en Bolivia hasta que concluya el proceso, para posteriormente retornar a su país.

“La verdad es que yo me voy quedar acá, no tengo necesidad de irme porque yo no escondo nada. Y estudiar como el juez me lo ordenó”, afirmó ante las consultas de los periodistas.

Palmasola y el derecho

La hermana de Sebastián Marset contó que ya estudiaba derecho en Uruguay, pero que debido a la exposición generada por su apellido tuvo que dejar temporalmente la carrera. Su experiencia durante los más de cinco meses que permaneció privada de libertad, dijo, reforzó su interés por continuar con su formación.

“Con todo lo que yo he pasado en el penal me dieron más ganas de estudiar las leyes”, señaló.

La joven describió su paso por Palmasola como una etapa complicada, aunque aseguró que logró sobrellevarla apoyándose en su fe y su confianza en Dios.

Respecto a las personas que garantizaron su salida del recinto penitenciario, reconoció que desconoce quiénes son. “No tengo idea, no los conozco”, respondió, e incluso admitió que no sabía con precisión qué era un garante ni cuál era su función. “Gracias a todos los que se postularon, digamos”, añadió.

Capítulo “oscuro”

También declaró que su vida dio un giro inesperado desde que llegó a Bolivia. Según relató, lo que inicialmente era una visita a su hermano terminó convirtiéndose en una experiencia que calificó como un capítulo “oscuro”.

“Mi vida cambió, porque mi vida no era esta. (…) Vamos a seguir haciendo todo lo que sea necesario para demostrar mi inocencia”, sostuvo.

Ahora, con la detención domiciliaria como parte de las medidas impuestas por la justicia, Tatiana Marset busca retomar sus proyectos personales y académicos después de permanecer más de cinco meses detenida.

Además de sus estudios de derecho, recordó que en Uruguay realizó trabajos de modelaje y cursos de fotografía profesional, actividades que pretende mantener dentro de sus posibilidades.

“Es algo que me gusta y me llama mucho la atención y ahora con todo esto siento que tengo abierta una puerta más”, expresó.