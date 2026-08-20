Rol de asesor de Paz causa revuelo en el Gobierno; hoy enfrenta su audiencia

La Fiscalía adelantó ayer que pedirá 180 días de detención preventiva para el asesor del presidente Rodrigo Paz, Fernando Cerimedo, quien enfrentará hoy su audiencia cautelar ante el juez acusado por el delito de feminicidio en grado de tentativa contra Nadia Beller.

Cerimedo está aprehendido y se acogió a su derecho a guardar silencio.

El fiscal Alberto Zeballos detalló que pedirá la reclusión de Cerimedo en el penal de Palmasola, durante el periodo solicitado para realizar las diligencias investigativas.

Cerimedo fue aprehendido la madrugada del martes en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz.

Según Zeballos, entre los elementos colectados por el Ministerio Público se encuentran las imágenes de cámaras de seguridad y evidencias recogidas en el lugar donde ocurrió el ataque, pero también cuentan con la declaración de Beller como víctima del intento de feminicidio

La abogada fue atacada en la puerta de un hotel, el lunes por la noche, por dos sicarios vestidos como repartidores de comida. Uno de ellos le disparó en tres ocasiones.

Beller era pareja de Cerimedo, cobró notoriedad al haber sido candidata a diputada por el Movimiento al Socialismo (MAS) en 2019 y haber asesorado al exgobernador cruceño Luis Fernando Camacho y la expresidenta Jeanine Áñez.

Contradicciones

Y mientras se ponen en marcha las diligencias judiciales para procesar a Cerimedo, surgen contradicciones sobre el rol que tuvo el ciudadano argentino en el Gobierno de Paz.

Algunos ministros minimizan el papel que ejercía Cerimedo en el Ejecutivo, pero la propia Nadia Beller, el vicepresidente Edmand Lara y un exministro dicen lo contrario: que el asesor ejercía un fuerte poder y toda decisión importante pasaba por su aprobación.

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, afirmó que desconoce si Cerimedo fue asesor del Presidente y señaló que hace tiempo dejó de verlo. Sin embargo, reconoció que lo conocía y que Cerimedo apoyó al Gobierno en temas de comunicación.

El vocero de la Presidencia, José Luis Gálvez, dijo dijo que Cerimedo era efectivamente “asesor personal del presidente”, pero aseguró que no formaba parte de la estructura gubernamental ni del círculo que toma decisiones.

En la misma línea , el exministro José Luis Lupo , no negó que Cerimedo fuera asesor de Paz. Por el contrario, en julio explicó que era un asesor externo, que trabajaba directamente con el Presidente y que no era pagado por el Estado boliviano

Influencia

En contradicción con los ministros, el vicepresidente Edmand Lara desafió ayer al presidente Paz a un careo para que niegue personalmente que Cerimedo haya sido su asesor, y sostuvo que el consultor participó en reuniones de gabinete y en decisiones durante la transición gubernamental.

“Le he visto a Fernando Cerimedo dando órdenes y dando instrucciones a los ministros”, afirmó Lara, quien señaló que su condición de testigo presencial constituye la prueba de sus afirmaciones.Afirmó que también participó en la transición junto a Carla Faval, además de asistir a una reunión con empresarios de Santa Cruz

En tanto, el exministro de Trabajo, Edgar Morales, denunció que Cerimedo presionaba para colocar funcionarios en esa cartera de Estado durante su gestión y reveló que tuvo una fricción directa con el asesor presidencial por ese tema.

Morales relató un cruce con Cerimedo. “Yo le llamaba y no contestaba, pero me llamaba harto para colocar personas. Y yo le dije: ‘Fernando, yo a usted le llamo y no me contesta, pero para eso (pedir por cargos) es número uno para llamarme, respéteme’”, contó.

“Show político”

La defensa del asesor presidencial, Fernando Cerimedo, calificó ayer la acusación de la activista Nadie Beller como un “show político”.

“Es un show político, porque la señora Nadia ha sido ´masista´ siempre. Entonces, lo que quieren es desestabilizar el Gobierno y están con estas nuevas tácticas para lograrlo”, señaló la abogada, Margarita Arce.

La jurista manifestó que Beller “llamó” a su defendido “desde el hospital, en una llamada tripartita con una doctora”, para avisarle de lo ocurrido y “de inmediato él (Cerimedo) compró un pasaje venir a verla” a Santa Cruz.

Sin embargo, un canal de TV nacional accedió al boleto de viaje que adquirió Cerimedo y mostró que el itinerario era Santa Cruz-Buenos Aires.

Finalmente, la fiscal Yolanda Aguilera informó ayer que, según el informe médico, se extrajeron dos balas del cuerpo de Nadia Beller y una tercera la habría rozado su cuerpo.