Acribillan a dos hombres a metros de un módulo policial en Guayaramerín

Seguridad
AGENCIAS
Publicado el 25/08/2026 a las 10h39
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Dos personas fueron acribilladas la noche del lunes en el municipio de Guayaramerín, en Beni, luego de que fueran sorprendidas por un hombre que llegó a bordo de un vehículo y disparó contra ambos.

De acuerdo a la información preliminar, el hecho se registró en inmediaciones de la plaza principal de este municipio y a pocos metros de un módulo policial.

Según los datos proporcionados, donde un desconocido transitaba por la misma vía que las víctimas a bordo de un motorizado, cuando de manera sorpresiva chocó la moto provocando que las víctimas caigan al suelo.

Posteriormente, el sujeto bajó, sacó un arma y disparó contra la humanidad de los dos hombres. Tras cometer el hecho, el sujeto se subió nuevamente a su vehículo y se dio a la fuga con rumbo desconocido.

Ambos hombres quedaron tendidos en el suelo llegando a perder la vida producto de los múltiples disparos que recibieron.

La Policía se hizo presente para iniciar con las investigaciones y determinar las circunstancias en las que ocurrió este hecho de sangre.

Se conoce que en el lugar existen cámaras de seguridad, por lo que se espera que las imágenes lleguen a manos de los investigadores y que ayuden a esclarecer e identificar al atacante. Se aguarda conocer un informe oficial en relación a este hecho en las próximas horas.

Este acribillamiento ocurre a poco de haberse lanzado el plan ‘Frontera Segura’ por parte de las autoridades nacionales quienes, precisamente, se dio inicio en este municipio en el que se buscaba combatir el crimen organizado.

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