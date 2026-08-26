Pese a plan de seguridad, matan a cuatro personas en Tarija, Beni y Santa Cruz

En tres atentados en las ciudades de Guayaramerín (Beni), Tarija y Puerto Quijarro (Santa Cruz) cuatro personas murieron por disparos de armas de fuego.

Los crímenes del pasado lunes ocurrieron a menos de dos semanas del lanzamiento del plan Frontera Segura, una estrategia de los gobiernos de Bolivia y Brasil para frenar la delincuencia generada por las mafias del narcotráfico asentadas en ciudades limítrofes entre ambos países.

Guayaramerín

En un violento ataque armado a pocos metros de una oficina policial, dos hombres fueron acribillados la noche del lunes en pleno centro de Guayaramerín. Las víctimas estaban a bordo de una motocicleta cuando fueron interceptadas por un automóvil.

Desde el vehículo, un sujeto habría efectuado varios disparos contra ambas víctimas, para luego escapar del lugar con rumbo desconocido.

“Eran ráfagas de tiro como si fueran cohetes”, relató un vecino que presenció o escuchó el ataque.

El ataque dejó como saldo dos personas fallecidas, identificadas como José y Edgar, conocido éste último como “Pitbull”, al que le encontraron 41 proyectiles en su cuerpo.

Tarija

Un joven de 29 años murió el este lunes en pleno centro de la ciudad de Tarija. Efectivos de la Policía y la Fiscalía activaron una investigación para dar con el o los autores del hecho.

El reporte preliminar señala que la víctima murió por un disparo en la cabeza.

El fiscal departamental de Tarija, José Mogro, llegó al lugar y anunció el despliegue de tres fiscales para investigar las circunstancias del crimen, que generó preocupación entre los vecinos de la zona.

Puerto Quijarro

Un hombre fue herido de bala la mañana del lunes, luego de un tiroteo en Arroyo Concepción, en el municipio de Puerto Quijarro.

Comunarios de la zona reportaron el hecho violento en el barrio Aparecida, tras escuchar al menos seis disparos. El hombre habría sido atacado por sujetos armados que se dieron a la fuga. La víctima fue evacuada hasta el hospital del vecino país, Corumbá, donde recibió asistencia médica, pero finalmente murió,

La víctima era de nacionalidad brasileña y fue atacado con disparos de arma de fuego en plena vía pública.