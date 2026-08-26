Se suspendió declaración de Beller por motivos de “fuerza mayor”

La Fiscalía suspendió la declaración informativa de Nadia Beller, quien debía ser interrogada este miércoles en calidad de testigo dentro de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito con afectación al Estado que involucra al argentino Fernando Cerimedo.

Según el acta de comparecencia, personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) se presentó a las 16:30 en el domicilio de Beller, en Santa Cruz de la Sierra, para recibir su declaración. Sin embargo, el fiscal de materia Néstor Torres Tapia determinó suspender el acto después de que la testigo presentó un "memorial de previo y especial pronunciamiento", de acuerdo con un reporte de DTV.

"Solo podemos decir que la declaración se ha suspendido por un motivo de fuerza mayor, y, en consecuencia, se va a reprogramar. Seguramente, el fiscal de La Paz va a mandar nueva citación y la vamos a tomar como corresponde", sostuvo el fiscal Torrez.

Horas antes, a través de un memorial, Beller solicitó ser declarada como testigo protegida. Jerjes Justiniano, su abogado, confirmó que presentó ese pedido a la Fiscalía.

"Estamos solicitando que ella tenga la calidad de testigo protegida", declaró Justiniano, según el diario El Deber. El abogado aseguró que Beller quiere declarar, pero, en función de las pruebas que tiene y del testimonio que brindará, ha realizado esa solicitud.

Beller había confirmado previamente que asistiría a declarar ante la Fiscalía y que entregaría las pruebas y elementos que estuvieran a su alcance para contribuir con la investigación.

El proceso contra Cerimedo fue abierto en La Paz por presunto enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, a raíz de denuncias realizadas por su expareja.

Hace unos días, la Fiscalía de La Paz citó a Beller para que declare en calidad de testigo dentro de la investigación iniciada contra el consultor político argentino Fernando Cerimedo y otras personas por el presunto delito de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.

De acuerdo con la citación fiscal, emitida el 19 de agosto por la Fiscalía Especializada Anticorrupción y de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Beller debía presentarse este miércoles 26 de agosto, a las 16:30, para prestar su declaración.

El documento identifica el proceso como "denunciado Fernando Gabriel Cerimedo y otros" y señala entre los hechos investigados el "enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado", según informó Red Uno.

La convocatoria se produjo después de las denuncias públicas realizadas por Beller sobre presuntos hechos de corrupción en los que estaría involucrado Cerimedo. Sus declaraciones fueron tomadas en cuenta dentro de las pesquisas que lleva adelante el Ministerio Público. La abogada también denunció a su expareja por un presunto atentado en su contra, tras sobrevivir a un ataque a balazos.