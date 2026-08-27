Beller expone fotos de Cerimedo junto a Paz en el "Escudo de las Américas" y en Casa Grande

Nadia Beller publicó este jueves en sus redes sociales fotografías que, según ella, serían de una reunión oficial en la que el argentino Fernando Cerimedo participó junto al mandatario Rodrigo Paz.

La publicación se da horas después de que el presidente señalara que Cerimedo "jamás tuvo la autorización" para representar a la Presidencia y al Gobierno y que hubiera negado que haya existido un contrato o una relación laboral directa.

En una de las imágenes se observa la figura de Paz junto a Cerimedo y a Fernando Aramayo, excanciller de Estado y actual ministro de la Presidencia, que interactúan con otro grupo de personas.

La fotografía fue acompañada con el texto: "Con Rodrigo Paz en el escudo de las Américas (marzo)" (SIC).

En la imagen se observa el distintivo del Escudo de las Américas, un bloque que impulsa Estados Unidos para combatir el crimen organizado en la región al que está adscrito Bolivia. Además, se observan las banderas de ambos países.

En el mismo post, Beller difundió una foto de Cerimedo con la descripción: "En 'la oficina', su oficina del piso 23 de la casa grande del pueblo (Mayo)" (SIC).

En un post previo a la difusión de las imágenes, Beller señaló que las declaraciones de Paz, lejos de darle tranquilidad, le generaban "una enorme inseguridad" y la hace "sospechar que Cerimedo sigue teniendo poder".

Además, consideró que Paz lo "sigue protegiendo y que lo seguirán dejando hacer lo que sea".

"Y cuando está en juego mi vida, no puedo permitirme ignorar esa posibilidad ni dejarla pasar por alto. Por eso voy a hacer públicos los chats, audios, fotografías y ubicaciones que tengo", agregó Beller.