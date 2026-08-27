Cerimedo desde la cárcel: “Mi rol como colaborador del presidente no me otorgó ningún poder”

La defensa de Fernando Cerimedo, investigado en Bolivia por tres casos, uno de ellos el intento de feminicidio contra la abogada Nadia Beller, difundió una carta atribuida al acusado, que actualmente cumple detención preventiva en la cárcel de Palmasola.

“Mi rol como colaborador del presidente no me otorgó ninguna autorización ni poder para actuar o representar a la familia del presidente (Rodrigo Paz)”, detalla una parte de la misiva.

Cerimedo, además del intento de feminicidio, es investigado por enriquecimiento ilícito, violencia intrafamiliar y, por último, tiene un caso en Beni ligado a autorización de viajes de naves con sustancias controladas.

“Las mentiras y chismes no constituyen hechos”, detalla otro fragmento que asegura que “jamás” participó de “negociados” y menos aún en nombre María Elena Urquidi, esposa del presidente, Rodrigo Paz.