Luego de 9 días de silencio, Paz dice que Cerimedo “no reprentaba a su Gobierno”

El presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, se refirió ayer al caso Cerimedo. Nueve días después del hecho de sicariato contra Nadia Beller, el primer mandatario dijo que el ciudadano argentino, hoy detenido en Palmasola, no tenía autorización alguna para representarlo a él, a su familia y al mismo gobierno boliviano.

El mensaje de Paz fue enviado a los medios en un video difundido por su equipo de comunicación.

“El señor Cerimedo jamás tuvo la autorización de representar a este boliviano (Rodrigo Paz), a la Presidencia, al gobierno o a mi familia. Las representaciones se hacen a través de ministros, viceministro, delegados. No hay asesores principales”, dijo Paz Pereira en un video que fue difundido en redes sociales.

Paz admitió que Cerimedo fue parte de la campaña electoral rumbo a la segunda vuelta y que trabajo en el inicio del gobierno y aseguró que no hay contrato de trabajo con el argentino debido a que, como es estratega de reconocimiento internacional, no podía ofrecer constancia y presencia en la administración del Ejecutivo.

“Por eso nunca hubo un contrato de trabajo, nunca hubo una relación de trabajo directa como la que se puede llevar con ministros, viceministros, delegados presidenciales”, declaró.

“En ese intento de feminicidio, en la relación de pareja, que se tendrá que investigar, qué pasa entre ellos, hay un señor, el señor Cerimedo que fue parte de la campaña ”, dijo Paz.

Luego, Paz se refirió a su familia. Aseguró que en su hogar hay valores cristianos y solidarios. Tengo “una esposa que ha sido intachable, somos familias de valores cristianos, que sigue creyendo en la patria, respetamos al prójimo, vivimos bajo el concepto de solidaridad.

Cuestionó las acusaciones lanzadas por Beller, dijo que “no puede ser que generando escándalo, quieran dañar nuestra forma de comportamiento”.

Intervino en leyes

Según Bolivia Verifica, durante su declaración ante la Fiscalía Cerimedo reconoció que intervino en la redacción del Decreto 5515, relacionado con el ejercicio de las funciones presidenciales mediante medios tecnológicos.

La misma investigación señala que habría participado como asesor externo en la redacción o modificación de al menos dos decretos supremos y una ley.

El exministro de Trabajo , Edgar Morales , dijo que Cerimedo participaba en reuniones de Gabinete.