Cerimedo evita referirse sobre su relación con Paz en su declaración con la Fiscalía

Seguridad
AGENCIAS
Publicado el 28/08/2026 a las 12h00
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En su declaración informativa ante la Fiscalía por la denuncia de enriquecimiento ilícito el exasesor presidencial, Fernando Cerimedo evitó referirse a su relación con el presidente Rodrigo Paz y señaló que “no tiene nada que ver” con este caso.

De acuerdo con el documento al que accedió la red Unitel, el argentino se limitó a decir que lo conocía, aunque no recordaba bajo qué circunstancias ni quién fue la persona que lo contactó para brindar asesoría en la campaña presidencial de 2025.

El asesor dijo que tenía empresas establecidas en Argentina y EEUU que le generaron ingresos de 1 millón de dólares el año pasado y que tenía la intención de instalarse en Bolivia colocando una empresa de marketing.

Sobre su papel en el Gobierno, Cerimedo evitó referirse sobre si tenía un cargo formal dentro de la estructura del Estado o si existía algún decreto, resolución, contrato o convenio que sustentara sus funciones.

Cuando se le consultó si tenía algo que declarar o señalar, denunció un intento de “golpe de estado para desestabilizar el gobierno de Rodrigo Paz violentando todos los derechos y tratados internacionales”.

“Me reservo el derecho de accionar legalmente en Bolivia y ante cortes internacionales contra todos los que han vulnerado los derechos internacionales y que no entiendo los cargos que me han señalado”, añadió.

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