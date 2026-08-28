Joven motociclista muere atropellada por un camión cisterna en Cochabamba

Una joven de 26 años murió la mañana de este viernes tras ser atropellada por un camión cisterna que transportaba agua, mientras transitaba por la avenida Costanera de la ciudad de Cochabamba.

Los reportes preliminares señalan que el hecho ocurrió cuando la víctima fue alcanzada por el camión, que circulaba por el mismo carril. Al girar hacia una curva, el conductor no pudo observarla y terminó arrollándola.

Segundos después del hecho, el conductor del motorizado, que pertenece a la Empresa Municipal de Áreas Verdes (Emavra), se estacionó para verificar lo ocurrido. Cámaras de seguridad registraron el momento en que ocurrió el hecho.

Efectivos de Tránsito y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) llegaron al lugar para realizar el levantamiento del cadáver y detener al chofer del camión cisterna con fines investigativos.

Familiares de la joven señalaron que ella se dirigía a su fuente de trabajo, ubicada cerca del lugar del hecho, cuando ocurrió el accidente.