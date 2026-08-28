Sokol no declara en la Fiscalía "por motivos laborales"

Seguridad
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Publicado el 28/08/2026 a las 18h58
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El comandante general de la Policía, Mirko Sokol, no se presentó este viernes en el Ministerio Público de La Paz para brindar su declaración informativa por el ‘caso audios’ debido a que se encuentra trabajando en los bloqueos que se suscitaron en Santa Cruz, informó su abogado Abel Loma.

"El señor Sokol está presentando un justificativo en virtud de que existen conflictos sociales en el departamento de Santa Cruz. Existen bloqueos que requieren la presencia del comandante en esta tarea de seguridad ciudadana", dijo el jurista al indicar que presentaron un justificativo laboral para suspender la declaración del jefe policial.

Por otra parte, el abocado afirmó que la citación se hizo de forma "ilegal", ya que lo hicieron en el Comando General de la Policía, en lugar del domicilio como dicta la normativa.

"Están atentando contra la imagen de una institución de más de 200 años de vida en el país y esa no la forma y el fiscal seguro también tomará laguna determinación con respecto a esa notificación ilegal que se hizo", manifestó el abogado.

 

El “caso audios”

La investigación resulta de una denuncia interpuesta por el vicepresidente Edmand Lara.

El caso se originó en la difusión de la grabación de un audio atribuido a Sokol, en el que presuntamente denuncia que, entre seis y ocho oficiales con grado de mayor, denominados los "golden", recaudaron dos millones millones de dólares para que un coronel sea ascendido a comandante general de la Policía Boliviana sustituyendo al actual.

La autoridad policial afirmó que el audio “es real", pero aseguró que fue descontextualizado. Asimismo, sostuvo que la grabación fue realizada sin su consentimiento y anunció que iniciará los procesos correspondientes.

Lara presentó una denuncia ante la Fiscalía de La Paz por la supuesta comisión de siete delitos en contra del comandante general.

Sokol es acusado por la presunta comisión de los delitos de concusión, uso indebido de influencias, cohecho pasivo, omisión de denuncia, encubrimiento, apología pública de un delito y enriquecimiento ilícito.

En el audio hecho público el 27 de julio se escucha a Sokol mencionar que un grupo de entre seis y ocho mayores de la Policía, conocidos como los “golden” y presuntamente parte de una organización criminal, reunió dos millones de dólares para gestionar el ascenso de un policía que luego asuma la Comandancia General.

Reveló, además, que "un general, en una gestión, se lleva entre cuatro y cinco millones de dólares, solo en cambios de destino".

El comandante reconoció la veracidad del audio y admitió que habló del tema en una charla académica en la Escuela Superior.

Lara declaró el 28 de julio por la denuncia y ahora es el turno del comandante de la Policía.

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