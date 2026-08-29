Cerimedo dice que iba a establecerse en Bolivia y que Paz solo era su amigo

Seguridad
AGENCIAS
Publicado el 29/08/2026 a las 15h05
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En audiencia de medidas cautelaras por el caso de presunto enriquecimiento ilícito, el exasesor presidencial Fernando Cerimedo afirmó que el presidente Rodrigo Paz era su amigo y que su vínculo con el mandatario se limitó a conversaciones y consejos relacionados con su experiencia como consultor político.

De esta manera, el estratega negó haber tenido poder dentro del Gobierno y rechazó las versiones que lo presentan como una persona con capacidad para definir decisiones o instrucciones.

“El presidente de Paz ha hecho todo lo que podía hacer para que este país funcione, yo no tengo nada que ver, he tratado de darle mi consejo como amigo muchísimas veces, como él mismo lo ha dicho, a modo colaborativo. No he influido en decisiones, no he tomado decisiones, contratado o despedido personal, no he despedido ministros, no he dado órdenes a ministros”, señaló.

La aclaración fue parte de su defensa frente a la imputación por enriquecimiento ilícito, donde Cerimedo sostuvo que el dinero hallado e ingresado a Bolivia provenía de sus actividades privadas y que no recibió recursos del Estado.

 Según explicó, sus abogados presentaron documentación para acreditar sus ingresos y el origen de esos fondos y manifestó que trabaja desde hace 15 años como consultor político y asesor de marketing.

También dijo que tiene empresas en Argentina y Estados Unidos y que también tuvo una compañía en Chile, así como explicó que su llegada a Bolivia después del triunfo de Paz estuvo relacionada con la intención de establecerse en el país y expandir sus actividades de marketing y comunicación.

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