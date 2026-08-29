Disponen la detención preventiva de Cerimedo en Chonchocoro por ganancias ilícitas

La Justicia dispuso este sábado la detención preventiva del exasesor presidencial Fernando Cerimedo en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro (La Paz) por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias, el segundo proceso que el estratega enfrenta como consecuencia del intento de feminicidio de su expareja Nadia Beller.

El juez dispuso en la detención preventiva por seis meses en la cárcel de Chonchocoro, de La Paz.

“Dispone aplicar la detención preventiva de Fernando Cerimedo a cumplir en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro”, dictó el juez en la audiencia virtual, debido a que Cerimedo está detenido en Palmasola, en Santa Cruz, y el caso por presunto enriquecimiento ilícito se desarrolla en La Paz.

Cerimedo hizo uso de su defensa y pidió intervenir en la audiencia en la que negó las acusaciones en su contra y aseguró que todos sus bienes y recursos fueron adquiridos de “manera legal”.

“Traje dinero a Bolivia porque estábamos adquiriendo una oficina para una agencia de marketing. Yo desde acá, estaba operando mis empresas; me convenía estar por acá y me quería establecer acá. Ese dinero que han encontrado era para montar esas oficinas”, afirmó Cerimedo.

Asimismo, explicó su papel dentro del Gobierno del presidente Rodrigo Paz y negó haber tomado decisiones dentro del Órgano Ejecutivo. Aseguró que no tuvo influencia en las determinaciones de las autoridades ni daba órdenes a ministros.

“Todo el mundo decía que yo gobernaba este país. ¿Cómo puedo gobernar si todo el tiempo estaba fuera? Yo no tengo nada que ver, no he influido en decisiones, no he dado órdenes a ministros, no he contratado a personal, no he destituido a personal”, sostuvo.

La Fiscalía fundamentó la orden de aprehensión y la imputación por enriquecimiento ilícito, con base en los elementos colectados durante los allanamientos realizados en los inmuebles de Cerimedo.

“En uno de los allanamientos se encontraron numerosos cortes de dinero, un teléfono celular satelital, cuatro teléfonos celulares y una vagoneta. Además, se realizó un allanamiento en la zona de Aranjuez, donde se hallaron 20 módems y dispositivos con chips. También se colectó dinero en efectivo, en fajos de billetes de 100 dólares, que sumaron 50.000 dólares”, declaró el fiscal investigador durante la audiencia.