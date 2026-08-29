Fiscal general promete investigación "sin interferencias" del caso Cerimedo

Seguridad
Redacción Central
Publicado el 29/08/2026 a las 11h20
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El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, aseguró que como institución no permitirá ningún tipo de interferencia ni seguimiento a los fiscales que investigan el caso Cerimedo, que enfrenta procesos en los departamentos de Santa Cruz y La Paz por delitos de tentativa de feminicidio, violencia psicológica y enriquecimiento ilícito y se analiza en Beni otros delitos.

El fiscal general ratificó que el Ministerio Público actuará con firmeza frente a cualquier presión o intento de intimidación contra el equipo fiscal a cargo del caso.

La autoridad puso énfasis en la independencia con la que se conduce el proceso: “Nada nos va a parar para investigar este hecho. Somos independientes y valientes para llevar adelante esta investigación”, sostuvo.

Además, precisó que las investigaciones continuarán su curso tanto en Santa Cruz como en el resto de los departamentos del país, conforme a las facultades del Ministerio Público.

El fiscal general del Estado aseguró que la investigación se llevará adelante con total autonomía, sin injerencias externas, hasta su total esclarecimiento.

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