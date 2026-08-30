Acribillan a una persona en San Ignacio de Velasco frente a un surtidor

El municipio cruceño de San Ignacio de Velasco cierra la semana con un nuevo hecho violento: un hombre fue asesinado a tiros, afuera de una licorería ubicada frente a un surtidor de esta región, en la zona de la avenida Santa Cruz, reportó Unitel.

El hecho fue reportado en horas de la noche y hasta el lugar se trasladaron agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para iniciar con las investigaciones que permitan dar con los autores y conocer los móviles del crimen.

Los efectivos precintaron en el lugar y procedieron con el levantamiento del cuerpo, mientras se espera que las próximas horas se pueda tener un informe oficial de esta situación.

En los últimos días, San Ignacio de Velasco fue incluido dentro de las regiones consideradas zonas rojas por la presencia de bandas ligadas al crimen organizado.

Mientras tanto, decenas de vecinos se alertaron de la situación y expresaron su malestar por la escalada de violencia registrada en las últimas semanas en la región ignaciana.