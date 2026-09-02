Bolivia refuerza el control de la coca con erradicación en zonas no autorizadas de La Asunta

El Estado boliviano inició las tareas de erradicación de cultivos de coca en zonas no autorizadas del municipio de La Asunta, ubicada en los Yungas de La Paz.

Esta acción es parte de las actividades destinadas a fortalecer el control responsable de la producción de hoja de coca y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

Las operaciones se desarrollan con la participación del Comando Estratégico Operacional "Tte. Gironda", la Dirección General de Desarrollo Integral de Comunidades Productoras de la Hoja de Coca, la Unidad de Policía Ecológica, el Componente Policial y el Viceministerio de Lucha Integral Contra el Narcotráfico, en el marco de las competencias asignadas a cada institución.

En cumplimiento de la Ley 906, General de la Coca, y su Decreto Supremo Reglamentario 3318, las primeras acciones de erradicación se ejecutaron en la comunidad de Puerto Carmen, en los Yungas de La Paz, fuera de las zonas autorizadas de producción de hoja de coca, detalló el Viceministerio de Lucha Integral Contra el Narcotráfico.

"Bolivia avanza hacia una política firme y responsable, que protege la coca legal y tradicional, pero actúa con determinación frente a los cultivos ilegales en zonas no autorizadas", destacó esta representación estatal.